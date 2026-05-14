台南熱帶水果國際採購日 5國買主來台交流

「2026年台南熱帶水果及農產品國際採購日」今天在台南遠東香格里拉飯店舉行，安排來自5個國家的國際買主與在地業者及通路商交流，盼建立更深厚合作基礎，拓展農產外銷市場。

台南市長黃偉哲致詞表示，今天採購日活動由農業部、台南市政府、經濟部國際貿易署及中華民國對外貿易發展協會共同舉辦，感謝外貿協會鼎力促成，來自加拿大、日本、新加坡、馬來西亞及澳大利亞等5國的重量級買主參與，與在地農產供應商進行深度對談，助台南農產接軌國際。

黃偉哲表示，推動農產外交不應只有「走出去」參加國際食品展，邀請國際買主「走進來」台南，直接與在地業者及通路商面對面交流，更能建立深厚的合作基礎。

黃偉哲強調，貿易的精神在於「有來有往」的雙向互動，推廣台南優質農產外銷同時，也抱持開放態度，歡迎國外優秀產品進入台灣市場，透過良性國際對話與貿易往來，創造互利共贏。

台南市政府農業局提供資料指出，此次除國際買主參與外，共有37家來自全台各地業者參展，其中台南在地廠商有12家，展現台南農業重鎮豐厚實力與產業能量，並特別安排買主前往3家具代表性的業者總部參訪。

外貿協會指出，透過採洽會及產地參訪活動，有助增進台灣農業與國際市場交流連結，也能提升台灣水果品牌形象與海外市場能見度，未來將持續與台南市政府合作推動多元行銷及產銷合作模式，協助在地農民與業者拓展更多海外商機。