南科帶動安定區公車班次不足 交通局增開橘3、小黃公車

南科帶動人口成長，台南市安定區通勤、通學與就醫需求增加，地方反映公車班次不足問題浮上檯面。台南市議會副議長林志展質詢指出，安定區尖峰時段公車經常滿載，民眾等車時間逾30分鐘，離峰班距更長達1小時，影響居民日常生活與公共運輸使用意願。

林志展表示，安定區受惠南科發展，人口快速增加，但公共運輸量能未同步提升，地方里長與民眾頻頻陳情，認為現有公車服務無法滿足上下班、上下課及就醫等基本移動需求，與政府推動公共運輸政策初衷有所落差。他建議市府持續滾動檢討既有路線，尤其應改善轉乘銜接問題，提高使用便利性。

對此，台南市交通局長王銘德表示，為強化安定區公共運輸服務，公共運輸處已規劃「橘7」小黃公車路線，行駛自善化胡厝寮，經安定區蘇厝、安定區公所、管寮、中榮里、港口至安南醫院，預計7月通車，提供地方長者就醫接駁服務。

此外，針對安定區往返安南區及市區的學生通學需求，交通局也已協調客運業者，於「橘3」公車上、放學尖峰時段各增開1班次，預計8月暑期輔導前完成增班。交通局表示，後續將持續觀察搭乘情形，滾動檢討安定區周邊公共運輸供給，視需求再評估加密班次。