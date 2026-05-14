等了30年！台61線南延高雄路線 黃偉哲挺安平跨港效益大

台61線（西濱快速道路）延伸工程終於敲定，路線規畫成為議員總質關注焦點，台南市長黃偉哲表態支持，安平跨港路線雖然經費較高，但相較之下對既有交通衝擊較小，整體效益也較高，市府對此持正面態度。

市議員盧崑福指出，台61延伸線（台南路段）有A3-1與A3-2兩個方案的評估中。其中地方多數聲音傾向支持跨港路線，認為若採繞港方案並行經健康路，恐對安平舊聚落造成衝擊，影響居民生活與地方發展，要求市府應積極將地方意見如實反映給中央，爭取更符合地方期待的規劃方向。

他強調，市民支持「A3-1方案」，因為該路線能有效串聯安平港、帶動南區產業發展，並串連觀光動線，對地方整體的發展效益最高。這條路是改善安平與南區觀光交通的動脈，不能再讓中央與地方互踢皮球。

市府工務局代理局長王建雄表示，交通部已通過台61線南延可行性評估，後續將由公路局進一步針對多項路線方案進行綜合規劃發包案，包括A3-1、A3-2等預定路線，規劃方向涵蓋跨港與繞港兩大類型，跨港方案可能採高架橋或過港隧道形式，繞港則考慮避開港區，相關細節仍待中央整體規劃階段進一步研議，期程尚未確定。

王建雄說，目前中央公路局正在辦理綜合規畫，會將地方支持A3-1方案、不希望採繞港設計的聲音帶回中央，並適時向議會報告最新進度。

盧崑福指出，台61線延伸工程對地方而言是「脫胎換骨」的關鍵，但等了快30年，目前的綜合規劃評估才剛要進入關鍵期，一定要向中央表達地方的心聲。