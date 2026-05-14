南山公墓C區遷葬拚年底完成整地…自救會陳情喊停 議員促：趕快啟動

台南占地約130公頃的南山公墓重整規畫案，文史保存爭議延宕多年，市府公告南山公墓C區自行遷墓期限將於五月底截止，預計今年底完成遷葬與整地；南山公墓自救會下午偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，要求立即停止查估撤銷C區遷葬公告，市議員盧崑福上午在議會總質詢要求要求市府趕快起頭，才能帶動南區發展。

市議會祕書室主任劉玠成代表接受陳情書，南山公墓自救會控訴市府辦理南山公墓程序涉嫌違反殯葬管理辦法及刑法侮辱毀損墳墓罪等，程序不透明、通知不周全及強制查估，甚至將查估單以矽利康直接貼在墓體上，要求市議會立即介入監督，停止查估及遷葬程序，撤銷南山公墓C區本月底遷葬公告，重新召開公聽會並納入墓主家屬參與及說明程序。

市議員盧崑福質詢時則強調，南區長久以來就是「一個機場、一個殯儀館、一個南山公墓」，南山公墓若一直放著不處理，南區永遠無法翻轉，並非反對文化保存，「文史工作者如果有建議，該保留、有文化性的就保留。」但不應該因為部分文史爭議，就讓整個區域完全停滯不動。南山公墓許多區域多年缺乏整理，若現在不開始處理，未來問題只會越來越大。

民政局說明，南山公墓整體重整已完成前期盤點，C區爭議較少且鄰近住宅區，率先啟動遷葬。C區內約有1700座墓塚，其中789座仍埋有遺骨，其餘為空墓，公告遷葬至5月31日，民眾接獲通知後即可辦理補償請領，若期限屆滿仍無人處理，政府將依法代為起掘。

許姓家屬指出，市府至今缺乏完整溝通，也沒有提出具體安置方案，只是不斷要求家屬限期起掘遷葬，「如果不處理，到時候政府就直接挖除掉。」市府的做法讓家屬感到相當倉促且具強制性，並非完全反對市府推動整體開發計畫，但希望政府在執行前，應提出更明確、合理的配套措施，而不是單方面公告後就要求民眾自行處理。

副市長兼民政局長姜淋煌回應，目前南山公墓範圍內相關工程正陸續推動，部分區域預計於5月底、6月初開始進行環境整理與改善作業。市府表示，現階段已針對不同區域進行分區盤點，未來將依文化資產保存、遷葬處理及地方需求逐步推動。

南山公墓2005年公告禁葬，區內墓塚數量約5萬座，市府2019年啟動重新規畫案，期間因文史團體提出文化資產保存而暫緩，經文資處審議，確認不列為整區保留，但部分具文資身分墓塚將採個別保存。未來殯葬專區開發過程中，將劃設文史古蹟展示區，兼顧保存與利用。