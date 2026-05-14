快訊

收回大禮？陸方突核准數百家美國牛肉出口商許可 陸海關改口「暫停」

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

聽新聞
0:00 / 0:00

南山公墓C區遷葬拚年底完成整地…自救會陳情喊停 議員促：趕快啟動

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南山公墓自救會今天偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，要求立即停止查估撤銷C區遷葬公告。記者吳淑玲／攝影
南山公墓自救會今天偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，要求立即停止查估撤銷C區遷葬公告。記者吳淑玲／攝影

台南占地約130公頃的南山公墓重整規畫案，文史保存爭議延宕多年，市府公告南山公墓C區自行遷墓期限將於五月底截止，預計今年底完成遷葬與整地；南山公墓自救會下午偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，要求立即停止查估撤銷C區遷葬公告，市議員盧崑福上午在議會總質詢要求要求市府趕快起頭，才能帶動南區發展。

市議會祕書室主任劉玠成代表接受陳情書，南山公墓自救會控訴市府辦理南山公墓程序涉嫌違反殯葬管理辦法及刑法侮辱毀損墳墓罪等，程序不透明、通知不周全及強制查估，甚至將查估單以矽利康直接貼在墓體上，要求市議會立即介入監督，停止查估及遷葬程序，撤銷南山公墓C區本月底遷葬公告，重新召開公聽會並納入墓主家屬參與及說明程序。

市議員盧崑福質詢時則強調，南區長久以來就是「一個機場、一個殯儀館、一個南山公墓」，南山公墓若一直放著不處理，南區永遠無法翻轉，並非反對文化保存，「文史工作者如果有建議，該保留、有文化性的就保留。」但不應該因為部分文史爭議，就讓整個區域完全停滯不動。南山公墓許多區域多年缺乏整理，若現在不開始處理，未來問題只會越來越大。

民政局說明，南山公墓整體重整已完成前期盤點，C區爭議較少且鄰近住宅區，率先啟動遷葬。C區內約有1700座墓塚，其中789座仍埋有遺骨，其餘為空墓，公告遷葬至5月31日，民眾接獲通知後即可辦理補償請領，若期限屆滿仍無人處理，政府將依法代為起掘。

許姓家屬指出，市府至今缺乏完整溝通，也沒有提出具體安置方案，只是不斷要求家屬限期起掘遷葬，「如果不處理，到時候政府就直接挖除掉。」市府的做法讓家屬感到相當倉促且具強制性，並非完全反對市府推動整體開發計畫，但希望政府在執行前，應提出更明確、合理的配套措施，而不是單方面公告後就要求民眾自行處理。

副市長兼民政局長姜淋煌回應，目前南山公墓範圍內相關工程正陸續推動，部分區域預計於5月底、6月初開始進行環境整理與改善作業。市府表示，現階段已針對不同區域進行分區盤點，未來將依文化資產保存、遷葬處理及地方需求逐步推動。

南山公墓2005年公告禁葬，區內墓塚數量約5萬座，市府2019年啟動重新規畫案，期間因文史團體提出文化資產保存而暫緩，經文資處審議，確認不列為整區保留，但部分具文資身分墓塚將採個別保存。未來殯葬專區開發過程中，將劃設文史古蹟展示區，兼顧保存與利用。

南山公墓自救會今天偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，由祕書室主任劉玠成代表接受，要求立即停止查估撤銷C區遷葬公告。記者吳淑玲／攝影
南山公墓自救會今天偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，由祕書室主任劉玠成代表接受，要求立即停止查估撤銷C區遷葬公告。記者吳淑玲／攝影

議員 自救會 公墓

延伸閱讀

廠房變殯葬設施芎林拒 陳星宏質詢關切 楊文科：違法必嚴辦

台東建和山坡開發爭議 議員質疑圖利 議長：回歸事實不要只剩抹黑

6年不見動靜…清大桃園附醫計畫被打槍 桃園副市長王明鉅：啟動收回土地

高雄土石方運往南星計畫區「車輛暴增2倍」 爆嚴重空汙民代批管控鬆散

相關新聞

等了30年！台61線南延高雄路線 黃偉哲挺安平跨港效益大

台61線（西濱快速道路）延伸工程終於敲定，路線規畫成為議員總質關注焦點，台南市長黃偉哲表態支持，安平跨港路線雖然經費較高，但相較之下對既有交通衝擊較小，整體效益也較高，市府對此持正面態度。

雲林縣環保局將搬新家至虎尾 打造3.8公頃大樓綠林複合辦公園區

雲林縣府今天在虎尾高鐵特定區動工，將以1.6億元打造雲林首座空品園區，與區內環保局新建大樓結合為複合式辦公綠園，環保局說，將導入公共汙水回收再利用系統，以淨化的循環水澆灌特定區花木，預計明年完工，屆時環保局也將從斗六搬至虎尾新大樓辦公。

南山公墓C區遷葬拚年底完成整地…自救會陳情喊停 議員促：趕快啟動

台南占地約130公頃的南山公墓重整規畫案，文史保存爭議延宕多年，市府公告南山公墓C區自行遷墓期限將於五月底截止，預計今年底完成遷葬與整地；南山公墓自救會下午偕同墓主家屬到台南市議會遞交陳情書，要求立即停止查估撤銷C區遷葬公告，市議員盧崑福上午在議會總質詢要求要求市府趕快起頭，才能帶動南區發展。

聖約翰科大爆勞資爭議遭指控詐騙 校方聲明將捍衛正義絕不寬貸

針對高教工會今天為勞資爭議開記者會指控聖約翰科大是勞動部認證的詐騙集團，校方發出聲明認為遭惡意抹黑深表遺憾，強調教師輔導安置程序合法允當、已展現最大善意主動重啟溝通，呼籲回歸教育本位停止惡意攻擊。

中東戰爭未歇營建物價續漲 雲林縣府邀工程公會研商對策

今年3月份中油及台塑公告「瀝青」採管制配給，加上各種原料價格節節上升，基原油漲幅達25%，造成成本增加、材料取得所衍生的工程履約進度問題，直接衝擊各項公共工程，雲林縣府今邀雲林瀝青公會、營建公會，針對工程相關合約重新修訂等進行研商，以因應中東戰局的變化，確保工程進度和品質。

嘉義輕軌卡關黃敏惠批中央 連說2次「真心換絕情」籲中央圖謀正軌

連接高鐵嘉義太保站與台鐵嘉義火車站的聯外輕軌建設卡關，嘉市議員張敏琪上午質詢，替市長黃敏惠抱屈，提過去在議會贈送市長象徵輕軌的「榮泰號」模型，日前行政院長卓榮泰南下視察，黃市長當面爭取加速核定，卻感受卓榮泰冷淡，直言「看了很不捨」。黃敏惠答詢強調，嘉市爭取多年未見中央拍板，「真心換絕情」，憂心城市發展邊緣化，呼籲中央加快腳步推動重大軌道建設，避免地方發展失衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。