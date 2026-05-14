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聖約翰科大爆勞資爭議遭指控詐騙 校方聲明將捍衛正義絕不寬貸

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
聖約翰科技大學爆勞資爭議，校方聲明將捍衛正義絕不寬貸。圖／翻攝學校網頁
聖約翰科技大學爆勞資爭議，校方聲明將捍衛正義絕不寬貸。圖／翻攝學校網頁

針對高教工會今天為勞資爭議開記者會指控聖約翰科大是勞動部認證的詐騙集團，校方發出聲明認為遭惡意抹黑深表遺憾，強調教師輔導安置程序合法允當、已展現最大善意主動重啟溝通，呼籲回歸教育本位停止惡意攻擊。

聖約翰科大副校長何東晧表示，根據勞動部不當勞動行為裁決庭（114年勞裁字第31號）於今年3月20日的最新裁決，已明確還給學校清白。其中指出因111至114年的學生人數大幅減少，認為有對教師輔導安置必要且程序合法並未違反誠信。被高教工會提出9大控訴，當中包括團協期間安置程序為不當勞動等8項指控，均被裁定不成立。

至於校方去年曾勸阻召開記者會及延後團協會議所產生之程序爭議，被認定有行政瑕疵，學校已於規定期限內全數繳清行政罰鍰、負責面對絕無推諉。裁決書且已駁回工會要求的其他行政處罰及救濟命令。

裁決庭審理結束後，校方展現協商善意主動邀約工會重啟勞資溝通，並已於今年4月9日完成第4次團體協約協商會議。其中工會提出許多嚴重侵犯校園自治的新議題及法規修正，因為均非團協有關勞動條件議題應討論範圍，校方尊重工會權利，但拒絕過度干預、絕不接受任何以協商為名的無理要求。

法學博士何東晧強調，裁決書對安置合法性並無疑義，校方將依法處理後續輔導安置流程，以維護校務穩健運作，然也譴責工會以「詐騙」等言論攻擊抹黑行徑，不僅傷害學校清譽更是綁架社會輿論，鄭重促請高教工會迷途知返，停止栽贓汙衊回歸理性溝通。針對任何損及校譽的不實言論，將積極捍衛正義，絕不寬貸。

勞動部 工會 高教

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