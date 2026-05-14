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雲林縣環保局將搬新家至虎尾 打造3.8公頃大樓綠林複合辦公園區
雲林縣府今天在虎尾高鐵特定區動工，將以1.6億元打造雲林首座空品園區，與區內環保局新建大樓結合為複合式辦公綠園，環保局說，將導入公共汙水回收再利用系統，以淨化的循環水澆灌特定區花木，預計明年完工，屆時環保局也將從斗六搬至虎尾新大樓辦公。
雲林縣環保局位在斗六市區，空間狹窄老舊、停車困難，縣府去年斥資6.6億元在虎尾高鐵行政專區興建新大樓，目前已完成6樓結構體，預計明年完工，屆時環保局將遷至新大樓。
環保局今天舉行「雲林縣環保局新辦公廳舍周邊空品淨化區景觀工程」 動土典禮，由雲林縣長張麗善、議長黃凱等人主持。環保局長張喬維指出，「空品淨化區景觀工程」整合新辦公廳舍周邊3.8公頃，縣府自籌1.6億元打造雲林首座「空品公園」。
他說，工程最大亮點包括雨撲滿、生活污水循環再利用系統及景觀滯洪池，可提供約4400立方公尺滯洪空間，步道將使用焚化再生粒料與廢玻璃製成的環保地磚，整個基地鋪面全都透水形如「地下水庫」，屆時行政區的生活污水回收處理再用來灌溉園區花木，每天可省50公噸水量，並導入數位智慧環境監測，達成「零排放」目標。
此外將設有共融遊戲區、寵物運動公園、露天劇場及多功能展演空間，新植333株喬木，包含11種原生樹種及13種空品淨化樹種， 預估10年後每年可增加碳匯量約58公噸CO2e，打造「韌性城市循環綠洲」。
環保局將一棵陪伴斗六環保局數十年的樟樹移植至新基地，象徵對自然尊重與永續傳承。張麗善表示，園區分兩階段開放，今年11月草坪、滯洪池，明年8月再開放共融遊戲區、雲水探索區等，提供一座美如森林的環保、公務複合公園。
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