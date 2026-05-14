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中東戰爭未歇營建物價續漲 雲林縣府邀工程公會研商對策

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應中東戰爭未歇，包括瀝青等營建原料物價續續上漲，雲林縣府邀工程公會研商對策。記者蔡維斌／攝影
因應中東戰爭未歇，包括瀝青等營建原料物價續續上漲，雲林縣府邀工程公會研商對策。記者蔡維斌／攝影

今年3月份中油及台塑公告「瀝青」採管制配給，加上各種原料價格節節上升，基原油漲幅達25%，造成成本增加、材料取得所衍生的工程履約進度問題，直接衝擊各項公共工程，雲林縣府今邀雲林瀝青公會、營建公會，針對工程相關合約重新修訂等進行研商，以因應中東戰局的變化，確保工程進度和品質。

中東2月底開戰以來包括瀝青等工程原料缺貨，價格盤升，尤其道路工程的瀝青原料用油「基原油」，價格一波波漲價，台灣區瀝青公會總幹事林縈婕指出，公共工程會4月間針對契約或展延相關配套已有訂出，但中油在瀝青油料供應沒有很足夠，且依中油「牌價」每噸2萬元漲至目前2萬5千元，漲幅約25%，所以目前各廠商之間會自行調配，相互調料以免影響工程。

台灣綜合營造業同業公會雲林辦事處長廖永和也指出，土木、營造原料齊漲，包括鋼筋從每噸1萬6千元漲至1萬8千元、AC混凝土漲幅也都在10至12%，成本壓力頗大，某些物料廠商之間確可調配，所以尚未缺料，但政府應緊防哄價，同時透過修約或其他可行方式協助廠商度過難關。

縣府交通工務局長汪令堯指出，目前較大工程大致上不受影響，例如雲林崙仔大橋，廠商相互調配如期完成第一期工程，只有一些小工程稍受影響，由於工程契約分為「物調」、「不物調」，甚至有些短期小工程根本未註明，由於戰事未止，物價持續波動，經請示中央，未來合約不論有無請明「物調」，均可依經濟部物價指數修改契約或展延。

今天縣府邀集縣內承攬公共工程的數十家業者研商，一家瀝青業者指出，目前瀝青基原油採配給，過去一個月需求約240噸，目前配級只約48噸，約兩天用料量，只好設法調料或依工程輕重緩急調配「先度過這段難關再說！」，大家希望戰事早些結束，否則持續下去不知如何是好。

張麗善表示，面對業者所面臨的困難，會全力協助因應，無論在行政程序、物價調整等方面，都會全力配合，不要讓工程延宕造成公共利益的損失，確保工程品質。

因應中東戰爭未歇，包括瀝青等營建原料物價續續上漲，目前為止暫無衝擊大型工程，但一些鄉道小型道路工程則稍受影響，有的路面刨除五、六天尚未鋪面。記者蔡維斌／攝影
因應中東戰爭未歇，包括瀝青等營建原料物價續續上漲，目前為止暫無衝擊大型工程，但一些鄉道小型道路工程則稍受影響，有的路面刨除五、六天尚未鋪面。記者蔡維斌／攝影

因應中東戰爭未歇，包括瀝青等營建原料物價續續上漲，雲林縣府邀工程公會研商對策。記者蔡維斌／攝影
因應中東戰爭未歇，包括瀝青等營建原料物價續續上漲，雲林縣府邀工程公會研商對策。記者蔡維斌／攝影

中東 雲林 瀝青

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