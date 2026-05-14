嘉義輕軌卡關黃敏惠批中央 連說2次「真心換絕情」籲中央圖謀正軌

連接高鐵嘉義太保站與台鐵嘉義火車站的聯外輕軌建設卡關，嘉市議員張敏琪上午質詢，替市長黃敏惠抱屈，提過去在議會贈送市長象徵輕軌的「榮泰號」模型，日前行政院長卓榮泰南下視察，黃市長當面爭取加速核定，卻感受卓榮泰冷淡，直言「看了很不捨」。黃敏惠答詢強調，嘉市爭取多年未見中央拍板，「真心換絕情」，憂心城市發展邊緣化，呼籲中央加快腳步推動重大軌道建設，避免地方發展失衡。

黃敏惠說，聯外輕軌攸關嘉義縣市整體交通觀光商業城市發展競爭力，跨縣市交通整合勢在必行。她提比照台南市軌道建設，蓋台鐵支線接駁也可行，但現行BRT僅為專用道公車系統，難以完全取代軌道運輸功能。中央核定高鐵延伸宜蘭、屏東，工程經費龐大，高鐵與台鐵嘉義路線年運量，雙鐵合計已突破1400萬人次，交通需求量大，中央94年核定建輕軌，卻遲未落實，令人遺憾，籲請中央圖謀正軌，勿圖謀不軌。

市府交通處長呂獎慧補充，中央94年核定建輕軌，輕軌屬中央應興辦建設工程，卻遲未落實，市府5次行文交通部，2次行文行政院、立法院與總統府，爭取興建，至今仍未獲具體進展，形容地方長期等待卻無回應，「有如裝睡的人叫不醒」。