嘉市道將圳親水設施水質惡化、寵物公園欠維護挨批　議員要市府改善

嘉義市議員顏翎熹上午質詢，道將圳水環境及東西區2座寵物公園管理維護不善，市府投入大筆經費打造親水休憩空間，但維管機制未到位，導致水質惡化、垃圾堆積、異味與草皮劣化等問題浮現，公共建設出現「完工斷鏈」現象。

顏翎熹指出，道將圳水域系統兼具灌溉、排水與景觀休憩功能，但因牽涉農田水利署與市府等，導致權責分散、管理出現落差。她表示，市府投入1.17億元辦理親水景觀改善工程，包括光廊、跨橋與親水步道等設施，但後續缺乏定期清淤與環境維護，將使設施快速老化，甚至衍生垃圾與水體汙染問題。

她提出三大核心問題，包括高額建設與維管失衡、中央地方權責不清，以及環境衛生與防洪防疫風險升高。顏翎熹提醒，汛期將至，若溝渠淤泥與垃圾未及時清除，恐影響排水功能，也可能增加病媒蚊孳生風險。部分水域出現「看得到建設、卻無法安心使用」情況，不僅影響生活品質，也衝擊城市形象，顯示現行水環境治理制度仍有待改善。

對此，市府建設處長羅資政、工務處長余成鈺表示，會與農田水圳權責單位農水署協調分工，針對易淤積區域加強巡查與清理，檢討維護頻率與管理模式，未

來透過跨機關合作，改善水域環境品質與親水空間安全。

顏翎熹另質詢寵物公園出現異味、草皮破損、動線不清與照明不足等問題，質疑市府維護機制未落實。她指出，東區寵物公園存在異味，疑與犬隻排泄物清理不即時有關；西區寵物公園出現草皮凹凸不平、雜草叢生情形，甚至周邊水溝藻類大量滋生，「整段水域幾乎變色」，影響景觀，增加滑倒與孩童誤入風險。

部分動線與分區設計不清楚，夜間照明不足、白天缺乏遮蔭，降低民眾與飼主使用意願。顏翎熹認為，寵物公園屬高使用頻率公共空間，應建立穩定且長期的管理制度，而非僅靠零星修補。

建設處長羅資政回應，寵物公園納入例行巡查與清潔機制，並設置狗便袋等基本設施，未來將持續提高清潔頻率、加強異味改善，同時針對草皮破損、照明不足與動線混亂等問題，納入整體改善規畫，依季節與使用強度辦理草皮補植及整修，每年規畫約14次草皮維護作業，加強排水系統檢視、環境消毒與垃圾清運，同時透過告示牌、社群媒體與1999通報機制，提升飼主共同維護環境意識。