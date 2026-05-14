快訊

台積電收高50元拉動台股收漲377點 記憶體及MLCC強勢亮眼

獨 ／柯文哲換律師求17年重刑翻盤！重組戰隊「這2人」加入鏖戰二審

疫情時代後孩子都不愛閱讀？全球消失的親子共讀日常

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市道將圳親水設施水質惡化、寵物公園欠維護挨批　議員要市府改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員顏翎熹（右）上午質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員顏翎熹（右）上午質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員顏翎熹上午質詢，道將圳水環境及東西區2座寵物公園管理維護不善，市府投入大筆經費打造親水休憩空間，但維管機制未到位，導致水質惡化、垃圾堆積、異味與草皮劣化等問題浮現，公共建設出現「完工斷鏈」現象。

顏翎熹指出，道將圳水域系統兼具灌溉、排水與景觀休憩功能，但因牽涉農田水利署與市府等，導致權責分散、管理出現落差。她表示，市府投入1.17億元辦理親水景觀改善工程，包括光廊、跨橋與親水步道等設施，但後續缺乏定期清淤與環境維護，將使設施快速老化，甚至衍生垃圾與水體汙染問題。

她提出三大核心問題，包括高額建設與維管失衡、中央地方權責不清，以及環境衛生與防洪防疫風險升高。顏翎熹提醒，汛期將至，若溝渠淤泥與垃圾未及時清除，恐影響排水功能，也可能增加病媒蚊孳生風險。部分水域出現「看得到建設、卻無法安心使用」情況，不僅影響生活品質，也衝擊城市形象，顯示現行水環境治理制度仍有待改善。

對此，市府建設處長羅資政、工務處長余成鈺表示，會與農田水圳權責單位農水署協調分工，針對易淤積區域加強巡查與清理，檢討維護頻率與管理模式，未

來透過跨機關合作，改善水域環境品質與親水空間安全。

顏翎熹另質詢寵物公園出現異味、草皮破損、動線不清與照明不足等問題，質疑市府維護機制未落實。她指出，東區寵物公園存在異味，疑與犬隻排泄物清理不即時有關；西區寵物公園出現草皮凹凸不平、雜草叢生情形，甚至周邊水溝藻類大量滋生，「整段水域幾乎變色」，影響景觀，增加滑倒與孩童誤入風險。

部分動線與分區設計不清楚，夜間照明不足、白天缺乏遮蔭，降低民眾與飼主使用意願。顏翎熹認為，寵物公園屬高使用頻率公共空間，應建立穩定且長期的管理制度，而非僅靠零星修補。

建設處長羅資政回應，寵物公園納入例行巡查與清潔機制，並設置狗便袋等基本設施，未來將持續提高清潔頻率、加強異味改善，同時針對草皮破損、照明不足與動線混亂等問題，納入整體改善規畫，依季節與使用強度辦理草皮補植及整修，每年規畫約14次草皮維護作業，加強排水系統檢視、環境消毒與垃圾清運，同時透過告示牌、社群媒體與1999通報機制，提升飼主共同維護環境意識。

嘉義市議員顏翎熹（右）上午質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員顏翎熹（右）上午質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝

寵物公園 嘉義

延伸閱讀

北市大清消！議員曝「私有地」髒亂恐成破口 市府允跨局處處理

鳳山車站轉乘動線卡關 陳其邁允協調地主、改善步道

台東3校游泳池設備老舊 綠委向教部爭取經費整建

竹北出現屏東客運站牌 民眾誤認廢棄停車挨罰 議員促改善

相關新聞

環管署長顏旭明涉背信案遭檢調偵辦　嘉縣舊同事震驚：環保推手捲風暴

環境部環境管理署署長顏旭明驚傳涉入公務背信案件，台中地檢署昨天指揮台中市調查處偵辦，消息震撼環保界。由於顏曾任嘉縣府秘書長、環保局長，在嘉服務多年，涉案消息傳回地方，不少昔日同僚與地方人士感到錯愕震驚。

南科人口紅利爆發 台南最年輕行政區嘆「生活機能跟不上」

台灣面臨嚴峻的少子化與超高齡化雙重夾擊，全台都市老化指數已全數破百，台南市老化指數已達188%，受惠於南部科學園區的擴張與就業人口，周邊行政區的人口結構，出現年輕化現象，台南善化區以110.2%最低老化指數，拔得頭籌，成為全台南最年輕、最抗老的行政區，但生活機能跟不上市區，台南市副議長林志展總質詢要求市政府積極招商大型量販店或購物中心來善化、安定地區設置。

嘉義輕軌卡關黃敏惠批中央 連說2次「真心換絕情」籲中央圖謀正軌

連接高鐵嘉義太保站與台鐵嘉義火車站的聯外輕軌建設卡關，嘉市議員張敏琪上午質詢，替市長黃敏惠抱屈，提過去在議會贈送市長象徵輕軌的「榮泰號」模型，日前行政院長卓榮泰南下視察，黃市長當面爭取加速核定，卻感受卓榮泰冷淡，直言「看了很不捨」。黃敏惠答詢強調，嘉市爭取多年未見中央拍板，「真心換絕情」，憂心城市發展邊緣化，呼籲中央加快腳步推動重大軌道建設，避免地方發展失衡。

嘉市道將圳親水設施水質惡化、寵物公園欠維護挨批　議員要市府改善

嘉義市議員顏翎熹上午質詢，道將圳水環境及東西區2座寵物公園管理維護不善，市府投入大筆經費打造親水休憩空間，但維管機制未到位，導致水質惡化、垃圾堆積、異味與草皮劣化等問題浮現，公共建設出現「完工斷鏈」現象。

山海圳綠道電線如「蜘蛛網」陳亭妃促安通路地下化 台電估經費近億

山海圳綠色隧道已列為國家級綠道，沿線景觀優美，卻長期存在電線密布如蜘蛛網的問題，不僅影響市容觀瞻，也與國家級綠道的整體格局不相符，立委陳亭妃力促安通路五段、六段電線地下化，今邀集台電、南市政工務局及安南區公所等相關單位會勘，台電初估經費需近一億元。

嘉市議員籲市府重視公安品質找在地合格人才

嘉義市議員黃敏修上午質詢，針對建築物公共安全檢查制度提出質疑，認為委託外縣市安檢公司流於形式，安檢公司找無證照者檢查，影響公安品質，也讓在地年輕專業人才缺乏發展空間，要求市府檢討委外制度，改找有證照的在地建築師公會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。