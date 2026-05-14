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山海圳綠道電線如「蜘蛛網」陳亭妃促安通路地下化 台電估經費近億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
山海圳綠色隧道已列為國家級綠道，沿線景觀優美，立委陳亭妃力促安通路五段、六段電線地下化，今邀集台電、南市政工務局及安南區公所等相關單位會勘，台電初估經費需近一億元。圖／陳亭妃提供
山海圳綠色隧道已列為國家級綠道，沿線景觀優美，立委陳亭妃力促安通路五段、六段電線地下化，今邀集台電、南市政工務局及安南區公所等相關單位會勘，台電初估經費需近一億元。圖／陳亭妃提供

山海圳綠色隧道已列為國家級綠道，沿線景觀優美，卻長期存在電線密布如蜘蛛網的問題，不僅影響市容觀瞻，也與國家級綠道的整體格局不相符，立委陳亭妃力促安通路五段、六段電線地下化，今邀集台電、南市政工務局及安南區公所等相關單位會勘，台電初估經費需近一億元。

陳亭妃從2018年起持續爭取台電推動沿線電纜地下化工程，郡安路也已完成地下化作業，針對北岸安通路五段、六段的電線地下化進度。台電指出，依照目前的執行辦法，台南市政府需支付五成配合款、約五千萬元經費，台電才能於明年啟動分段施工，後年才能完成整段電纜地下化工程，全面改善山海圳綠道沿線景觀與用電安全。

陳亭妃表示，經歷丹娜絲風災造成台南多處停電、民眾陷入黑暗的情況後，相關問題絕對不能再次重演。她指出，面對無法預測的極端氣候，電纜地下化必須加速、提升電網韌性的根本解方，不能再因經費問題而延宕。

陳亭妃強調，近年極端氣候與颱風威脅日益加劇，台南電網韌性問題再度受到關注，電纜地下化更是提升城市防災韌性的關鍵工程。她要求台電應針對脆弱及易受災路段優先推動地下化作業，同時也已同步建議中央在韌性建設專案中，應將目前中央與地方「五五對分」的補助比例，調整為「中央六成、地方四成」，提高地方政府投入韌性電網的誘因。

陳亭妃指出，目前地方政府普遍面臨財政壓力，難以負擔高額配合款，因此她強烈建議中央重新檢討補助機制，透過提高中央補助比例，減輕地方負擔。此外，也應積極導入民間建商能量，推動公私協力模式，藉此減輕台電壓力，加速城市基礎建設升級與發展。

山海圳綠色隧道已列為國家級綠道，沿線景觀優美，立委陳亭妃力促安通路五段、六段電線地下化，今邀集台電、南市政工務局及安南區公所等相關單位會勘，台電初估經費需近一億元。圖／陳亭妃提供
山海圳綠色隧道已列為國家級綠道，沿線景觀優美，立委陳亭妃力促安通路五段、六段電線地下化，今邀集台電、南市政工務局及安南區公所等相關單位會勘，台電初估經費需近一億元。圖／陳亭妃提供

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