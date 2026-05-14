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嘉市議員籲市府重視公安品質找在地合格人才

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員黃敏修（右）上午質詢市府都發處長許懷群。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃敏修（右）上午質詢市府都發處長許懷群。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員黃敏修上午質詢，針對建築物公共安全檢查制度提出質疑，認為委託外縣市安檢公司流於形式，安檢公司找無證照者檢查，影響公安品質，也讓在地年輕專業人才缺乏發展空間，要求市府檢討委外制度，改找有證照的在地建築師公會。

嘉義市府都發處長許懷群答詢，委外案件皆依政府採購法與公開招標程序辦理，只要符合中央規範資格的廠商都可依法參與投標，市府是依照法定程序辦理。

黃敏修指出，公共安全檢查攸關市民生命安全，但現在案件由外縣市廠商得標，真正到現場執行檢查的人員，未必具備完整建築專業背景，有些甚至只是受過短期訓練便投入工作。他擔心，若制度只停留在文件審查與形式合法，恐怕無法真正落實公共安全。

黃敏修表示，許多年輕人投入建築、土木及工程相關領域學習，但畢業後在地方卻缺乏穩定工作機會，被迫外流。他認為，市府在辦理相關標案時，應思考如何兼顧在地產業與青年就業，優先提供嘉義在地廠商與人才合理發展空間。黃敏修批評安檢公司成立門檻不高，只要擁有一定資格人員即可營運，但實際上公共安全檢查涉及建築結構、防火避難與設備安全等高度專業判斷，若缺乏實務經驗與專業能力，恐讓公安制度淪為紙上作業。

他強調，政府推動公安檢查，不是等到事故發生後才亡羊補牢，而是要提前預防風險，「不能讓事情一代一代發生後才來補救」，市府應真正建立有效的安全把關機制。都發處長許懷群表示，目前公共安全檢查作業依中央法規執行，市府以公共安全為最高原則。現階段查核較常見問題，多為資料缺漏、文件不齊或申報內容不完整，並非重大結構安全缺失。近年透過資訊化系統整合與檔案管理改善，相關缺失案件已有逐步下降趨勢，整體公共安全管理正持續提升。

不過，黃敏修認為，公安制度不能只追求程序合法，更應重視實際執行品質與專業能力。他呼籲市府未來檢討制度，除依法行政，也應兼顧在地人才培育與地方產業發展，真正提升嘉義市公共安全水準。

公安 安檢 嘉義

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