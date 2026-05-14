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南科人口紅利爆發 台南最年輕行政區嘆「生活機能跟不上」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南善化蓮潭里、東關里、坐駕里分別位於台南市最富里前段班，然而，當地住宅供給質量落差仍是市場痛點之一，也促使建商推案規格持續升級。圖／業者提供
台南善化蓮潭里、東關里、坐駕里分別位於台南市最富里前段班，然而，當地住宅供給質量落差仍是市場痛點之一，也促使建商推案規格持續升級。圖／業者提供

台灣面臨嚴峻的少子化與超高齡化雙重夾擊，全台都市老化指數已全數破百，台南市老化指數已達188%，受惠於南部科學園區的擴張與就業人口，周邊行政區的人口結構，出現年輕化現象，台南善化區以110.2%最低老化指數，拔得頭籌，成為全台南最年輕、最抗老的行政區，但生活機能跟不上市區，台南市副議長林志展總質詢要求市政府積極招商大型量販店或購物中心來善化、安定地區設置。

林志展表示，善化區的人口組成，0到14歲幼年人口，占比高達15.51%，為全台南市最高，65歲以上老年人口比例占17.1%，其老化指數110.2%，則是全台南最低。緊隨其後的抗老熱區，還包括安南區124.1%、新市區129.5%、永康區139.6%、以及安平區146.9%。

根據統計，南科台南園區2025年營業額約 2.86兆元，連續2年成長率突破30%，穩居三大科學園區之首。強勁的產值更直接反映在行政區的財富水準上，根據聯徵中心資料顯示，善化區除了蓮潭里以平均綜合所得234.5萬拿下台南市最富里，東關里、坐駕里也分別以153.9 萬元及 129.9 萬元位居台南市第四及第十七名水準，高收入科技家庭的聚集，也逐步改變善化的居住結構與需求。

隨著高科技產業帶來的強勁動能，政府與民間開發資源大量湧入南科區，以前很多工程師白天南科上班，晚上回台南市區住，但越來越多人開始覺得「時間比距離更值錢。」但高所得的光環背後，卻有著一段現實的落差，「下班後卻面臨一個超現實的困境，想在公司附近居住品質好一點，才發現錢包滿了，區域機能卻還沒跟上？」在南科上班的工程師也坦言現況「周邊環境建設與生活機能，不少都還有提升空間。」

林志展強調，商業設施進駐是帶動地方經濟與就業動能的關鍵，透過購物、美食與休閒娛樂等多元機能的導入，不僅完善了城市生活圈，提升居民的消費便利性與生活品質，更能匯聚人潮與消費力，帶動周邊商圈升級，形成產業與生活共榮的良性循環。

台南市副議長林志展針對南科效應帶動周邊善化區成為全台南最年輕、最抗老的行政區，但生活機能不足，要求加速招商。圖／林志展提供
台南市副議長林志展針對南科效應帶動周邊善化區成為全台南最年輕、最抗老的行政區，但生活機能不足，要求加速招商。圖／林志展提供

台南 林志展 南科 人口

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