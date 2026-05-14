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環管署長顏旭明涉背信案遭檢調偵辦　嘉縣舊同事震驚：環保推手捲風暴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
環境部環境管理署署長顏旭明驚傳涉入公務背信案件，台中地檢署昨天指揮台中市調查處偵辦，消息震撼環保界。由於顏曾任嘉縣府秘書長、環保局長，在嘉服務多年，涉案消息傳回地方，不少昔日同僚與地方人士感到錯愕震驚。圖／聯合報資料照
環境部環境管理署署長顏旭明驚傳涉入公務背信案件，台中地檢署昨天指揮台中市調查處偵辦，消息震撼環保界。由於顏曾任嘉縣府秘書長、環保局長，在嘉服務多年，涉案消息傳回地方，不少昔日同僚與地方人士感到錯愕震驚。圖／聯合報資料照

環境部環境管理署署長顏旭明驚傳涉入公務背信案件，台中地檢署昨天指揮台中市調查處偵辦，消息震撼環保界。由於顏曾任嘉縣府秘書長、環保局長，在嘉服務多年，涉案消息傳回地方，不少昔日同僚與地方人士感到錯愕震驚。

顏旭明過去長期深耕地方環保業務，在前嘉縣長張花冠任內表現受到重用，原任環保局長，後來在張花冠第2任期最後1年拔擢升任縣府秘書長，對其行政能力與環保政策推動成果肯定，顏離開縣府後轉任中央環保體系，2021年顏旭明擔任原環保署基管會執行秘書，返回嘉縣府，致贈300件由海洋廢棄寶特瓶再製而成的「潯寶衣」給縣長翁章梁，感謝地方長期投入海洋廢棄物清除工作。

當時贈送環保衣以回收海廢寶特瓶抽絲製成，寶特瓶成分高達96%，被視為中央與地方推動海洋循環經濟的重要成果之一，象徵海洋廢棄物資源再利用的具體成效。顏旭明嘉縣環保局長任內，積極推動海洋環境保護政策，包括成立「環保艦隊」，結合漁民、環保志工及民間團體共同投入海岸與海洋清潔工作，並與地方生態保育協會、水環境巡守隊合作，長期執行淨灘、海漂垃圾清除與海廢分類回收等任務，環保艦隊成為嘉義縣海洋治理的重要特色政策。

去年嘉義縣沿海遭丹娜絲颱風登陸肆虐，顏旭明返嘉坐鎮，指揮破損布袋鎮及義竹鄉光電板及石綿瓦廢棄物清除作業，完成任務，事隔近1年，驚傳顏旭明遭檢調偵辦，讓昔日共事同仁感嘆「相當意外」。

地方人士表示，顏旭明過去形象專業、做事積極，尤其在海洋廢棄物治理與資源回收推動上投入甚深，因此此次涉案消息傳出，地方普遍感到震驚。由於全案目前由檢調偵辦中，相關案情與涉案內容仍待司法釐清。

2021年，顏旭明擔任原環保署基管會執行秘書秘書（左二），返回嘉縣府，致贈300件由海洋廢棄寶特瓶再製而成的「潯寶衣」給縣長翁章梁（右二），感謝地方長期投入海洋廢棄物清除工作。圖／嘉縣府提供
2021年，顏旭明擔任原環保署基管會執行秘書秘書（左二），返回嘉縣府，致贈300件由海洋廢棄寶特瓶再製而成的「潯寶衣」給縣長翁章梁（右二），感謝地方長期投入海洋廢棄物清除工作。圖／嘉縣府提供

張花冠 環保局長 環保 顏旭明

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