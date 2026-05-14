快訊

日本政府最擔心川習會發生什麼事？日媒揭內部事前評估

台股開高急拉衝關42,200點！台積電收復5日線領攻 記憶體強勢助陣

大稻埕救人悲劇 24歲文大生失聯3天…快艇今下水10分鐘就尋獲遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化海嘯來襲 嘉義縣4國小零新生 嘉義市特色教育逆勢招生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝
嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝

少子化浪潮衝擊，嘉縣市共同生活圈，115學年度國小新生報到結束，出現教育城鄉落差。嘉縣新生報到人數2321人，較114學年度2454人，減少133人，其中4校新生「掛零」；反觀嘉市同樣少子化，新生設籍數較去年減少196人，但招生穩定，未出現零新生學校，縣市面對少子化因應策略不同。

115學年度國小新生出生區間為108年9月2日至109年9月1日，也就是生肖豬、鼠世代。今年嘉縣內共有4所國小新生報到數掛零，包括竹園、仁和、沙坑及茶山國小；另有8所國小及2所分校僅招收到1名新生，偏鄉學校經營面臨極大挑戰。

由於人口外流與出生率下降雙重夾擊，嘉縣長期以來積極推動實驗教育及特色課程，透過小校轉型延續辦學生命。例如結合在地農業、生態、山林文化等課程，發展特色教育，希望吸引家長留鄉就學。不過，在人口持續流失下，偏鄉學校招生依舊困難。

嘉市115學年度小一新生設籍數1997人，較114學年度2193人減少196人，減少數比嘉義縣多，但實際報到人數仍有1923人，整體招生情況相對穩定。嘉義市採總量管制學校有嘉大附小、志航、興安、興嘉、港坪、文雅及精忠國小7校，全市20所國小部分學校招生尚未額滿，持續受理新生報到作業。

嘉市府持續加碼教育投資，不僅提高師生比，也推動學校本位特色課程，強調雙語、科技、人文與多元展能教育，逐漸建立「教育品牌」。值得注意的是，嘉縣鄰近嘉市鄉鎮，不少家長選擇跨區將孩子送往市區就讀，形成磁吸效應。

教育界人士分析，嘉市因交通便利、教育資源集中，加上特色課程與升學競爭力，持續吸引周邊家庭遷入或跨區就學，也因此在少子化衝擊下，未出現偏鄉學校「零新生」的極端情形。少子化已成不可逆趨勢，未來如何在維持教育品質與校園永續之間取得平衡，將是嘉義縣市共同面對的重要課題。

嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝
嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝

嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝
嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝

嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝
嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝

嘉義 少子化 教育

延伸閱讀

雲林縣小學新生數遽減600多人 2校掛零「唯這校逆勢增班」原因曝光

新竹市公共化幼兒園招生新制 將採全學區登記、統一招生

升學導向…高職學生 10年萎縮13萬人

舊社媽庇佑！北屯南興宮贈匾 盧秀燕報喜：這2校以廟命名今年首招新生

相關新聞

少子化海嘯來襲 嘉義縣4國小零新生 嘉義市特色教育逆勢招生

少子化浪潮衝擊，嘉縣市共同生活圈，115學年度國小新生報到結束，出現教育城鄉落差。嘉縣新生報到人數2321人，較114學年度2454人，減少133人，其中4校新生「掛零」；反觀嘉市同樣少子化，新生設籍數較去年減少196人，但招生穩定，未出現零新生學校，縣市面對少子化因應策略不同。

嘉義市7路口「停」改紅底白字事故減少 仍有駕駛「霧煞煞」

嘉義市政府試辦紅底白字停讓區標線，盼透過低成本、高辨識度提升道路安全，上路半年多，有議員反映接獲民眾質疑，新式標線與既有道路標誌混雜容易混淆，不少駕駛「霧煞煞」，籲統一標準、加強宣導。

嘉市湖子內垃圾暫置火災風險挨批 環保局長：加速去化能量

嘉義市新社區湖子內快速開發，公共建設人口成長，伴隨而來環保設施與廢棄物處理，引發居民憂心。議員蔡坤叡上午質詢，接獲不少湖子內居民陳情，反映公園周邊堆置大量廢棄物形成垃圾山，影響景觀，衝擊生活品質，要求環保局提出明確管理改善作法。環保局長孫意惇表示，為降低風險，目前加速廢棄物去化速度，同時積極尋求更多合作廠商協助清運與處理。

南科壅塞減少14分 台南新港社大道智慧路廊用AI改善交通

南科通勤車流再升級，台南市政府持續導入AI智慧交通系統，繼安定、大灣、仁德及永康交流道周邊後，這次鎖定南科重要通勤節點「新港社大道及台19甲、西拉雅大道路口」，建置動態號誌路廊，根據實測，新港社大道晨間尖峰旅行時間減少16.3%，壅塞時間縮短約14分鐘，盼有效紓解南科上下班車潮。

環管署長顏旭明涉背信案遭檢調偵辦　嘉縣舊同事震驚：環保推手捲風暴

環境部環境管理署署長顏旭明驚傳涉入公務背信案件，台中地檢署昨天指揮台中市調查處偵辦，消息震撼環保界。由於顏曾任嘉縣府秘書長、環保局長，在嘉服務多年，涉案消息傳回地方，不少昔日同僚與地方人士感到錯愕震驚。

嘉義市議員王浩指快慢車道分隔島易成交通事故溫床 籲加速道路轉型

嘉市議員王浩上午質詢，批俗稱「同向分隔道」的快慢車道分隔設計，早被多個縣市檢討甚至拆除，但嘉市未見具體改善，質疑市府「明知有問題卻沒作為」，要求交通處盡速盤點高風險路段，全面檢討調整。市府交通處長呂獎慧說，市府持續透過事故資料分析、交通流量調查及道路環境檢視，滾動辦理交通工程改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。