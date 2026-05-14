少子化海嘯來襲 嘉義縣4國小零新生 嘉義市特色教育逆勢招生

少子化浪潮衝擊，嘉縣市共同生活圈，115學年度國小新生報到結束，出現教育城鄉落差。嘉縣新生報到人數2321人，較114學年度2454人，減少133人，其中4校新生「掛零」；反觀嘉市同樣少子化，新生設籍數較去年減少196人，但招生穩定，未出現零新生學校，縣市面對少子化因應策略不同。

115學年度國小新生出生區間為108年9月2日至109年9月1日，也就是生肖豬、鼠世代。今年嘉縣內共有4所國小新生報到數掛零，包括竹園、仁和、沙坑及茶山國小；另有8所國小及2所分校僅招收到1名新生，偏鄉學校經營面臨極大挑戰。

由於人口外流與出生率下降雙重夾擊，嘉縣長期以來積極推動實驗教育及特色課程，透過小校轉型延續辦學生命。例如結合在地農業、生態、山林文化等課程，發展特色教育，希望吸引家長留鄉就學。不過，在人口持續流失下，偏鄉學校招生依舊困難。

嘉市115學年度小一新生設籍數1997人，較114學年度2193人減少196人，減少數比嘉義縣多，但實際報到人數仍有1923人，整體招生情況相對穩定。嘉義市採總量管制學校有嘉大附小、志航、興安、興嘉、港坪、文雅及精忠國小7校，全市20所國小部分學校招生尚未額滿，持續受理新生報到作業。

嘉市府持續加碼教育投資，不僅提高師生比，也推動學校本位特色課程，強調雙語、科技、人文與多元展能教育，逐漸建立「教育品牌」。值得注意的是，嘉縣鄰近嘉市鄉鎮，不少家長選擇跨區將孩子送往市區就讀，形成磁吸效應。

教育界人士分析，嘉市因交通便利、教育資源集中，加上特色課程與升學競爭力，持續吸引周邊家庭遷入或跨區就學，也因此在少子化衝擊下，未出現偏鄉學校「零新生」的極端情形。少子化已成不可逆趨勢，未來如何在維持教育品質與校園永續之間取得平衡，將是嘉義縣市共同面對的重要課題。

嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝

嘉義市國小新生報到。記者魯永明／翻攝