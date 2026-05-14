聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市7路口「停」改紅底白字事故減少 仍有駕駛「霧煞煞」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市府試辦紅底白字的停讓區交通標線。記者魯永明／攝影
嘉市府試辦紅底白字的停讓區交通標線。記者魯永明／攝影

嘉義市政府試辦紅底白字停讓區標線，盼透過低成本、高辨識度提升道路安全，上路半年多，有議員反映接獲民眾質疑，新式標線與既有道路標誌混雜容易混淆，不少駕駛「霧煞煞」，籲統一標準、加強宣導。

市府交通處回應，實施後部分路口事故件數有下降，也獲不少居民肯定，將持續觀察試辦成效，透過宣導、標誌優化與路口整體檢討，提升民眾對新式停讓標線的辨識度。

停讓區標線試辦路口包括成仁街與北榮街口、延平街與新中街口等七處，議員黃盈智質詢表示，紅底白字停讓區，與民眾習慣的白色「停」字不同，加上同一路口可能同時出現白線、紅線、黃網線與合法機車格等交通標線，視覺資訊過於複雜，且部分駕駛對「停車再開」的認定標準並不清楚，究竟是減速即可、還是必須完全停止常引發爭議，市府除了工程改善，更應同步教育宣導。

交通處說，紅底白字的停讓區是交通部推動的重要視覺化交通安全措施之一，提醒駕駛進入路口前應減速、停車觀察，依規定，紅底白字停讓區與紅色八角形「停車再開」標線，均代表駕駛人須將車速降至零，確認安全後才能通過，並非僅減速慢行。

交通部 嘉義

延伸閱讀

新北行穿線事故增8成 陳世軒：「看不見」奪命促引行人專用照明

淡江大橋通車首日 機車道險象環生

影／大貨車運將注意 淡江大橋通車首日開出12張誤闖罰單

淡江大橋機車道疑慮 交通部：設計合乎規定

相關新聞

嘉義市7路口「停」改紅底白字事故減少 仍有駕駛「霧煞煞」

嘉義市政府試辦紅底白字停讓區標線，盼透過低成本、高辨識度提升道路安全，上路半年多，有議員反映接獲民眾質疑，新式標線與既有道路標誌混雜容易混淆，不少駕駛「霧煞煞」，籲統一標準、加強宣導。

嘉市湖子內垃圾暫置火災風險挨批 環保局長：加速去化能量

嘉義市新社區湖子內快速開發，公共建設人口成長，伴隨而來環保設施與廢棄物處理，引發居民憂心。議員蔡坤叡上午質詢，接獲不少湖子內居民陳情，反映公園周邊堆置大量廢棄物形成垃圾山，影響景觀，衝擊生活品質，要求環保局提出明確管理改善作法。環保局長孫意惇表示，為降低風險，目前加速廢棄物去化速度，同時積極尋求更多合作廠商協助清運與處理。

嘉義市議員王浩指快慢車道分隔島易成交通事故溫床 籲加速道路轉型

嘉市議員王浩上午質詢，批俗稱「同向分隔道」的快慢車道分隔設計，早被多個縣市檢討甚至拆除，但嘉市未見具體改善，質疑市府「明知有問題卻沒作為」，要求交通處盡速盤點高風險路段，全面檢討調整。市府交通處長呂獎慧說，市府持續透過事故資料分析、交通流量調查及道路環境檢視，滾動辦理交通工程改善。

已故議員生前質詢請命 南市白河協進橋完工更強化防洪

台南市白河區虎山里協進橋，因橋梁老舊且狹窄，往來車輛險象環生，已故市議員張世賢生前更多次質詢請命，經南市府投入逾1200萬元改建，由6米拓寬為10米，更強化防洪，已在近日完工。

南科壅塞減少14分 台南新港社大道智慧路廊用AI改善交通

南科通勤車流再升級，台南市政府持續導入AI智慧交通系統，繼安定、大灣、仁德及永康交流道周邊後，這次鎖定南科重要通勤節點「新港社大道及台19甲、西拉雅大道路口」，建置動態號誌路廊，根據實測，新港社大道晨間尖峰旅行時間減少16.3%，壅塞時間縮短約14分鐘，盼有效紓解南科上下班車潮。

嘉檢陳靜慧解析個資與性騷法規 深入嘉義郵局為同仁築防護網

嘉義地檢署昨天受邀參與嘉義郵局舉辦年度法令宣導專題演講，由主任檢察官陳靜慧擔任講師。陳靜慧表示，透過實務案例剖析，為郵政人員構築法律防護網，不僅能提升依法行政意識，更能將廉潔誠信價值內化於職場文化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。