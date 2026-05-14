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嘉義市7路口「停」改紅底白字事故減少 仍有駕駛「霧煞煞」
嘉義市政府試辦紅底白字停讓區標線，盼透過低成本、高辨識度提升道路安全，上路半年多，有議員反映接獲民眾質疑，新式標線與既有道路標誌混雜容易混淆，不少駕駛「霧煞煞」，籲統一標準、加強宣導。
市府交通處回應，實施後部分路口事故件數有下降，也獲不少居民肯定，將持續觀察試辦成效，透過宣導、標誌優化與路口整體檢討，提升民眾對新式停讓標線的辨識度。
停讓區標線試辦路口包括成仁街與北榮街口、延平街與新中街口等七處，議員黃盈智質詢表示，紅底白字停讓區，與民眾習慣的白色「停」字不同，加上同一路口可能同時出現白線、紅線、黃網線與合法機車格等交通標線，視覺資訊過於複雜，且部分駕駛對「停車再開」的認定標準並不清楚，究竟是減速即可、還是必須完全停止常引發爭議，市府除了工程改善，更應同步教育宣導。
交通處說，紅底白字的停讓區是交通部推動的重要視覺化交通安全措施之一，提醒駕駛進入路口前應減速、停車觀察，依規定，紅底白字停讓區與紅色八角形「停車再開」標線，均代表駕駛人須將車速降至零，確認安全後才能通過，並非僅減速慢行。
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