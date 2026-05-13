嘉義布袋「衝水路迎客王」 吸引信眾共襄盛舉

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟百年傳統民俗活動「衝水路、迎客王」今天上午登場，鞭炮、鑼鼓聲中數十頂神轎接續衝入新塭大排王船碼頭，吸引各地數千信眾共襄盛舉，熱鬧滾滾。

嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑等人，今天在王船碼頭與數千名鄉親一同感受傳統民俗文化的熱鬧氛圍。

嘉應廟公告此次宗教文化慶典為期3天，除「衝水路、迎客王」傳統儀式外，亦安排平安遶境、梨園大戲及多項民俗藝文表演，祈求王爺庇佑地方風調雨順、鄉親平安健康、漁獲豐收。

翁章梁接受媒體聯訪表示，「衝水路、迎客王」已有百年歷史，這活動展現了台灣人濃濃的人情味，以隆重熱情的方式迎接客王到新塭嘉應廟作客。布袋新塭一整年就今天最熱鬧。

廟方表示，「衝水路迎客王」活動源自新塭嘉應廟供奉的22尊王爺（客王），其中2尊輪流坐鎮廟內，13尊巡狩海域、7尊巡狩山區。傳說每年農曆3月27日是王爺聖誕，20尊客王會聚集在布袋鎮新塭外海的無形王船上，隨潮水進入王爺窟（王船碼頭）。

為迎接客王，嘉應廟的尹王爺與九龍三公特別以衝水路的方式迎接，展現地主的迎賓之情。此項沿海地區年度宗教盛典，每年皆吸引各地信眾與友宮神轎前來參與，展現地方宗教文化特色與當地人的凝聚力。