嘉市湖子內垃圾暫置火災風險挨批 環保局長：加速去化能量

嘉義市新社區湖子內快速開發，公共建設人口成長，伴隨而來環保設施與廢棄物處理，引發居民憂心。議員蔡坤叡上午質詢，接獲不少湖子內居民陳情，反映公園周邊堆置大量廢棄物形成垃圾山，影響景觀，衝擊生活品質，要求環保局提出明確管理改善作法。環保局長孫意惇表示，為降低風險，目前加速廢棄物去化速度，同時積極尋求更多合作廠商協助清運與處理。

蔡坤叡指出，湖子內近年投入相當多建設，包括公園、美化工程等，都獲得居民肯定，但不少居民反映，在環保用地堆置大量垃圾廢棄物，由於現場地勢高低落差明顯，即使周邊有圍籬，仍難完全阻隔視線與氣味，居民在公園活動，常看到垃圾堆置，甚至聞到異味，對居住環境造成衝擊。蔡坤叡說，居民期待舒適宜居新社區，卻擔心大型廢棄物與垃圾暫置，恐成為生活品質隱憂，要求環保局說明湖子內環保設施規畫，以及廢棄物管理方向。

環保局長孫意惇答詢，湖子內環保園區建設持續推動，包括資源循環中心、廢棄物暫置設施、資源回收分類場，以及掩埋場與焚化處理等相關工程，都依既定規畫持續進行，相關設施完成，有助建立嘉市未來30年廢棄物自主處理能力，降低長期仰賴外縣市協助處理垃圾的壓力，提升城市整體環保韌性。

針對垃圾堆置與火災風險，孫意惇坦言，近年大型廢棄物與裝潢家具廢棄物增加，確實帶來清運壓力，目前部分廢棄家具及裝修廢棄物，會先於環保用地內分類暫置，再交合格廠商清除處理。孫意惇表示，為降低風險，加速廢棄物去化，尋求更多合作廠商協助清運處理。不過由於廢棄物持續產生，因此同步強化場域管理措施。

目前所有廢棄物均採分類分區堆置，避免不同性質物品混放增加危險性，現場除有24小時人員巡檢外，也導入AI智慧監控設備，即時掌握異常溫度與風險狀況，並配置滅火設備與消防應變機制，希望將火災與污染風險降到最低。