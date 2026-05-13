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嘉義市議員王浩指快慢車道分隔島易成交通事故溫床 籲加速道路轉型

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員王浩質詢。記者魯永明／攝影
嘉市議員王浩質詢。記者魯永明／攝影

嘉市議員王浩上午質詢，批俗稱「同向分隔道」的快慢車道分隔設計，早被多個縣市檢討甚至拆除，但嘉市未見具體改善，質疑市府「明知有問題卻沒作為」，要求交通處盡速盤點高風險路段，全面檢討調整。市府交通處長呂獎慧說，市府持續透過事故資料分析、交通流量調查及道路環境檢視，滾動辦理交通工程改善。

王浩指出，所謂同向分隔道，正式名稱「快慢車道分隔道」，過去原意是為了區分快、慢車流，但實際卻衍生大量交通衝突，尤其快車道右轉車輛與慢車道直行機車之間，經常在分隔道尾端形成交織，成為車禍熱點。王浩引用市府2019年新聞稿指出，當時市府提到，「快慢車道分隔道設置，導致快車道右轉車輛與慢車道直行機車爭道，容易引發交通事故」。他指慢車道鋪面不佳、缺乏良好行人空間，造成人車爭道，影響市容觀感。他強調，「這不是我說的，是市府講的。」

王浩表示，自己任期4年持續要求市府，道路改善工程應將移除快慢車道分隔道列入優先，但至今未看到拆除案例，「很多縣市早就在做，嘉市還在原地踏步。」他引用警方碰撞事故統計分析指出，多起車禍都呈現類似型態，包括「快車道右轉車撞上慢車道直行機車」，尤其在分隔道末端最容易發生側撞事故。他舉例，包括世賢路一段與文化路口等處，都出現高比例類似事故，「沒有快慢車道分隔道的路段，反而很少看到這種型態的碰撞。」

王浩強調，交通安全不能再等，「我們沒有很多時間可以等待了」，要求市府加速推動道路設計轉型，別再讓危險設計持續存在。王浩也點名湖子內地區的交通亂象，指出環湖一街、環湖二街與防汛道路交會處，形成罕見六向路口，車流複雜。由於該處往來車輛涵蓋嘉縣市居民，加上部分防汛道路權責並非完全由市府掌握，目前號誌、標線及導引設計均不足，容易產生交通風險。王浩要求交通處會後儘速現勘，重新檢討號誌運作與標線配置，避免該路口成為下一個事故高風險區域，保障湖子內居民與往來用路人的行車安全。

交通處長呂獎慧說，吳鳳南路設有分隔島的路段，部分快車道右轉車流較高的路口，經研議後已採右轉車輛先行透過引道匯入慢車道，改善快車道右轉車輛與慢車道直行機慢車交織狀況，並非所稱「未改善、未作為」。「快慢車道分隔島」是依據道路功能、車流特性及都市發展需求所設置，其存在目的在於分流不同車種、降低路側干擾並維持幹道運作效率。

呂獎慧說，道路交通工程並非「拆除即可解決問題」，若未經完整評估即全面取消分隔設施，反而可能造成汽機車混流加劇、車道秩序混亂及側向干擾增加，甚至衍生新的交通安全風險，因此各項調整均須依據道路條件、車流組成、路口型態、沿線出入口密度及事故態樣審慎評估，而非以單一作法套用所有路段。

近年持續針對多處易肇事路口辦理改善，如彌陀路、自由路、友愛路、友忠路及忠孝路、博東路口等地點，改善內容包括號誌時制調整、轉向動線優化、路口槽化、標誌標線更新、行穿線退縮、視距改善及行人安全設施強化等措施，並透過年度交通安全改善工程盤點高風險路段，相關改善計畫均持續進行中。

交通事故成因涉及駕駛行為、車流交織、道路環境及視距條件等多重因素，無法將事故原因完全歸因於單一設施，市府均有持續透過事故碰撞型態分析作為後續道安改善依據。針對湖子內區段徵收區環湖一街、環湖二街及防汛道路交會處交通問題，因該處路型特殊、涉及多向車流及中央管防汛道路部分，後續將邀集相關單位會勘釐清權責並研議改善對策。

車禍 流量 車道

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