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已故議員生前質詢請命 南市白河協進橋完工更強化防洪

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區虎山里協進橋，因橋梁老舊且狹窄，往來車輛險象環生，已故市議員張世賢生前更多次質詢請命，近日已完工。記者謝進盛／翻攝
台南市白河區虎山里協進橋，因橋梁老舊且狹窄，往來車輛險象環生，已故市議員張世賢生前更多次質詢請命，近日已完工。記者謝進盛／翻攝

台南市白河區虎山里協進橋，因橋梁老舊且狹窄，往來車輛險象環生，已故市議員張世賢生前更多次質詢請命，經南市府投入逾1200萬元改建，由6米拓寬為10米，更強化防洪，已在近日完工。

協進橋橫跨仙草埔溪，是白河區虎山里對外主要通路，原有寬度僅6米，然銜接的道路卻有10米寬，造成「大路縮減成窄橋」的瓶頸， 外地車輛路況不熟悉險象環生，已故市議員張世賢更多次在市議會質詢為鄉親請命。

市府工務局指出，協進橋原建於民國70年，為單跨T型梁橋。隨地方發展，銜接橋梁的前後道路已拓寬至10公尺，原僅6公尺寬的橋梁成為長期交通瓶頸。

工務局表示，協進橋改建工程總經費1276萬8000元，去年10月動工，除路面拓寬，工程已在今年3月完工。更納入區域排水治理標準，配合仙草埔溪通洪需求，精準調整橋梁高程，梁底提升2.07米，通洪斷面積由13.44平方公尺，提升至32.1平方公尺，防洪流量增幅達139％，確保符合防洪治理規範。

工程範疇涵蓋拓寬橋面，優化車輛會車空間與行人安全及於上下游施作石籠堆置與透水織布工法，有效降低水流沖刷對邊坡影響，提升整體耐用性與防護功能。

台南市白河區虎山里協進橋，因橋梁老舊且狹窄，往來車輛險象環生，已故市議員張世賢生前更多次質詢請命，近日已完工。記者謝進盛／翻攝
台南市白河區虎山里協進橋，因橋梁老舊且狹窄，往來車輛險象環生，已故市議員張世賢生前更多次質詢請命，近日已完工。記者謝進盛／翻攝

台南 議員 橋梁

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