南科壅塞減少14分 台南新港社大道智慧路廊用AI改善交通

南科通勤車流再升級，台南市政府持續導入AI智慧交通系統，繼安定、大灣、仁德及永康交流道周邊後，這次鎖定南科重要通勤節點「新港社大道及台19甲、西拉雅大道路口」，建置動態號誌路廊，根據實測，新港社大道晨間尖峰旅行時間減少16.3%，壅塞時間縮短約14分鐘，盼有效紓解南科上下班車潮。

交通局指出，本次動態路廊總長約 2.5公里，共設置14組 AI偵測設備，管控7處號誌化路口。本案採用技術架構更為先進的交通控制邏輯，利用 AI 偵測逐秒判斷重點路口各行向即時車流密度，當競爭時相需求較大時，系統會自動中斷目前綠燈，增加競爭時相綠燈秒數，以減少車流空等時間，自動智慧化管理整體路網均衡，維持車流續進。

交通局長王銘德表示，因應南科通勤特性，系統特別導入「晨峰截流、昏峰疏流」策略，若下游路段發生嚴重壅塞，系統會自動啟動上游截流機制，避免車流集中卡在瓶頸路口。

根據交通局實測數據，系統上線後，新港社大道晨峰旅行時間降低約16.3%，行車延滯減少20.5%，壅塞時長縮短840秒、約14分鐘；台19甲與西拉雅大道路口旅行時間也縮短14%，改善南科園區東側及南側通勤效率。

市長黃偉哲表示，市府近年持續透過AI影像辨識技術改善交通壅塞、提升行車效率，新港社大道是進出南科園區的重要幹道，此次導入智慧交通治理措施，不僅展現台南推動智慧城市的方向，也希望提供市民更有效率的通勤環

交通局指出，本案也首度與環保局合作導入「AI車牌辨識與空汙偵測系統」，可自動辨識未完成排氣定檢車輛，並串接環保局資料庫追蹤管理。交通局表示，隨著動態號誌優化車流後，瓶頸路口空汙指標也降低10.9%，兼顧交通效率與環境品質。

因應南科持續發展，後續將在樹谷聯絡道及北外環匝道永安路周邊，持續建置動態號誌系統，逐步完善南科周邊智慧交通路網。

改善南科通勤壅塞，台南市交通局在「新港社大道及台19甲、西拉雅大道路口」，建置動態號誌路廊，透過AI影像辨識技術改善交通壅塞、提升行車效率。圖／台南市交通局提供

改善南科通勤壅塞，台南市交通局在「新港社大道及台19甲、西拉雅大道路口」，建置動態號誌路廊，透過AI影像辨識技術改善交通壅塞、提升行車效率。圖／台南市交通局提供