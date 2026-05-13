助弱勢童穩定就學 南台南家扶「助學特賣會」徵求物資

為協助經濟弱勢家庭的孩子穩定就學，南台南家扶中心每年於寒暑假的開學前夕辦理「助學特賣會」，透過特賣會方式匯集助學經費，將所得全數投入「助學希望工程」，以實際行動支持孩子持續接受教育、勇敢追夢。

本次特賣會招集全新商品，涵蓋食品、生活用品、家電3C及文具等多元品項，所有特賣會收入將轉化為助學資源，減輕學生家庭的經濟壓力。活動當天安排家扶學子共同參與現場服務，包括物資整理與商品介紹，讓孩子在實務參與中學習珍惜資源、培養責任感與自信。

南台南家扶中心表示，這次特賣會物資收集期間自5月起至7月中旬，邀請企業及民眾響應提供全新商品，共同參與這場充滿意義的公益行動。透過每一份資源的匯集，將為孩子們築起更穩固的學習道路，也讓愛與希望在社會中持續流動。

如對本次活動有任何疑問或欲進一步了解相關資訊，歡迎洽詢南台南家扶中心助學特賣會承辦窗口戴嘉宏或方偉育社工，聯絡電話06-2506782。中心服務時間為周一至周六上午8點至下午5點半。

南家扶2026年秋季助學特賣會預計於8月3日(星期一)及8月4日(星期二)上午9點至下午4點半同步登場，地點設於台南郵局所屬成功、永樂、原佃及安南四大支局。活動期間將集結各界善心提供物資進行活動，期盼凝聚社會力量，為弱勢學子注入穩定的學習支持。