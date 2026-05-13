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嘉檢陳靜慧解析個資與性騷法規 深入嘉義郵局為同仁築防護網

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義郵局舉辦「115年度法令宣導專題演講」。圖／嘉義地檢署提供
嘉義郵局舉辦「115年度法令宣導專題演講」。圖／嘉義地檢署提供

嘉義地檢署昨天受邀參與嘉義郵局舉辦年度法令宣導專題演講，由主任檢察官陳靜慧擔任講師。陳靜慧表示，透過實務案例剖析，為郵政人員構築法律防護網，不僅能提升依法行政意識，更能將廉潔誠信價值內化於職場文化。

陳靜慧針對個資保護提出實務案例，曾有名民眾因債務糾紛，將他人姓名、電話、臉書頁面及照片張貼於公開社團，涉及違法蒐集、處理及利用個資而觸法。陳靜慧提醒，即便為了情緒宣洩或糾紛處理，也不得隨意處分他人個資，以免誤觸法網。

針對性騷擾防治議題，陳靜慧解析法規修正後的認定標準、申訴機制與雇主法定義務。機關應建立彼此尊重的職場互動模式，避免言語、肢體或不當行為造成他人不適，營造友善且平等的工作環境。

鑑於詐欺犯罪手法日新月異，陳靜慧分享「假徵才」、「假交友」及「投資詐騙」等高發案類，拆解詐騙集團的手法與話術。由於郵政人員身處服務第一線，陳靜慧提醒同仁除提高警覺，也能成為社區防詐種子，面對可疑訊息應秉持「一聽、二掛、三查證」原則，守護財產安全。

嘉義地檢署表示，法治教育是預防犯罪的根本，未來將持續推動多元化宣導活動，透過與各界合作，共同打造守法、專業且安全的社會環境。

嘉義地檢署昨天受邀參與嘉義郵局舉辦年度法令宣導專題演講，由主任檢察官陳靜慧擔任講師。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署昨天受邀參與嘉義郵局舉辦年度法令宣導專題演講，由主任檢察官陳靜慧擔任講師。圖／嘉義地檢署提供

嘉義地檢署昨天受邀參與嘉義郵局舉辦年度法令宣導專題演講，由主任檢察官陳靜慧擔任講師。圖／嘉義地檢署提供
嘉義地檢署昨天受邀參與嘉義郵局舉辦年度法令宣導專題演講，由主任檢察官陳靜慧擔任講師。圖／嘉義地檢署提供

郵局 嘉義 個資

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