紅底白字停讓線掀熱議嘉義市7路口試辦 議員籲加強宣導避免誤判

嘉市府交通處持續推動人本交通政策，去年起導入科技輔助與視覺化交通設計，推動智慧安全路口建置，並試辦「紅底白字停讓標線」，希望透過低成本、高辨識度的交通工程設計，提升市區道路安全。不過措施上路半年多後，也引發部分民眾及議員質疑，認為新式標線與既有道路標誌混雜，容易造成用路人混淆，呼籲市府應加強宣導與統一標準。

市議員黃盈智指出，目前部分路口設置的紅底白字停讓區，與民眾習慣認知的「白色停字」不同，加上同一路口可能同時出現白線、紅線、黃網線與合法機車格等設施，視覺資訊過於複雜，讓不少駕駛「霧煞煞」，難以第一時間判斷是否必須停車。

黃盈智表示，部分駕駛對「停車再開」的認定標準並不清楚，究竟是減速即可，還是必須完全停止，也常引發爭議。若未來執法標準不一致，恐怕會增加民怨與交通糾紛。他認為，新式交通設施推動前，市府除了工程改善，更應同步進行教育宣導，讓民眾了解新標線的意義與使用方式。

對此，交通處回應表示，「紅底停讓區」是交通部推動的重要視覺化交通安全措施之一，目的在於提高駕駛接近路口時的警覺性，透過鮮明的紅色底面搭配白色「停」字，提醒駕駛進入路口前應減速、停車觀察，以降低路口事故發生率。

交通處指出，依照規定，紅底白字停讓區與紅色八邊形「停車再開」標線，均代表駕駛人須將車速降至零，確認安全後才能通過，並非僅減速慢行。此措施也是嘉義市道路交通安全行動計畫中，「強化行人及慢車安全」的重要策略之一。

目前全市共有7處路口試辦，包括成仁街與北榮街口、延平街與新中街口、林森西路與成仁街口、中校路與公明路口、文化路與光彩街口、胡義街與胡泉街口，以及新榮路與光彩街口。交通處表示，實施後部分路口事故件數已有下降，也獲得不少居民肯定。交通處強調，將持續觀察試辦成效，並透過宣導、標誌優化與路口整體檢討，提升民眾對新式停讓標線的辨識度，讓道路設計真正達到「人本、安全、友善」的目標。

嘉市府交通處持續推動人本交通政策，去年起導入科技輔助與視覺化交通設計，推動智慧安全路口建置，並試辦「紅底白字停讓標線」，希望透過低成本、高辨識度的交通工程設計，提升市區道路安全。記者魯永明／攝影