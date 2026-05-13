口味升級！金旺來五穀粽預購2萬顆秒殺 林內農會追加3萬顆

雲林縣林內農會多年前推出「鳳梨芋頭粽」，今年升級為「金旺來五穀粽」，內餡豐富，鳳梨特別加工改良成水煮細薄片，和芋頭更加融合，昨新品發表會，兩萬顆預訂立即秒殺，農會表示再追加三萬顆。

雲林多年來以「西螺黃金粽」、「虎尾土豆粽」打響在地農產名號，成為國內每年端午節的人氣粽款，如今林內鄉的鳳梨粽也打開市場，金旺來五穀粽與前兩者一起名列「雲林三大粽」。

林內鄉農會總幹事黃炫仁說，多年前推出「鳳梨芋頭粽」，內餡除傳統五花肉、香菇、栗子、花生、鹹蛋黃外，使用林內鄉主產的芋頭、金鑽鳳梨，搭配白米、黑糯米、糙米、薏仁、燕麥等五穀，「包有林內的味道」，吃起來不油膩、不脹氣。

由於林內也是國內鳳梨、芋頭主產地之一，農會不斷研發、改良，多年前再推「鳳梨五穀粽」，黃炫仁指出，起先用意只是要讓粽子吃起來不膩口，近兩年不斷調整鳳梨、芋頭到五穀的用料比例，把米餡搭配到最完美，且反覆測試發現鳳梨片太厚反而不容易「出味」，今年再作調整，把鳳梨改為薄片並水煮，讓鳳梨香味更濃郁，粽葉一打開，鳳梨香味撲鼻，吃起來爽口不膩。

副縣長謝淑亞昨出席「金旺來五穀粽」發表會，家政班媽媽現場指導小朋友體驗包肉粽，傳承古早手藝；林內農會指出，鳳梨粽每顆重達兩百公克，六顆裝四二○元、十顆裝六五○元，今年限量五萬顆，即日起可透過林內鄉農會官網或打（○五）五八九七八二三訂購。