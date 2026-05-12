嘉義市府重砲不滿「割稻仔尾」 籲中央治水預算莫成選舉紅包

嘉義市政府針對昨天國土署與立委王美惠前往後湖抽水站現勘一事表達強烈不滿。市府表示，中央主管機關在未知會場地管理者與計畫提報者的情況下，逕自進入設施視察，這種「來無張遲去無相辭」的行為，嚴重破壞中央與地方的溝通互信，更是對地方政府極大的不尊重。

市府指出，相關防洪工程計畫早在數月前已送審，不應成為特定人士的「選舉紅包」或政治操作工具，呼籲中央應恪遵行政中立，公開透明審理補助案，而非配合特定人「割稻仔尾」。

民眾黨嘉義市長參選人、前立委張啓楷表示，地方建設現勘的主角應是市政府，過去他邀請部會首長到嘉義考察前，都會先與市長黃敏惠溝通，讓市府同仁在現場直接討論問題，並秉持不分黨派原則邀請相關立委參與。張啓楷認為，重大建設是全嘉義市的事，不應成為個人收割工具，唯有公開透明、互相尊重，才能替市民爭取最大利益。

立委王美惠表示，早在4月10日就已在立法院針對防洪計畫與國土署研商，昨天是依照國土署安排前往查看。王美惠表示，若中央與地方溝通不周全，自己責無旁貸會持續協調，但強調後湖抽水站計畫是經多次爭取才獲得支持，希望能為防災盡心力。

國土署表示，身為下水道中央主管機關，負有督導地方設施之責，昨天是安排督導並由立委陪同，對於市府的維護管理表示肯定，並同步關切未來建設需求。

嘉義市政府提供「因應氣候變遷改善計劃」6件新建工程獲中央核定圖片資料。圖／嘉義市政府提供