林內農會「鳳梨粽」名列雲林三大人氣粽 今年改包鳳梨水煮薄片更香濃

雲林縣林內農會推出「鳳梨芋頭粽」命名為「金旺來五殼粽」，不僅主打健康，粽子更如其名「含金量高」，內餡豐富，今年鳳梨還特別加工改良成水煮細薄片，鳳梨香更濃，和芋頭融合更加甜美，今天新品發表會，2萬顆受理預訂秒殺，農會再追加3萬顆，使「金旺來」名列雲林三大粽之列。

林內鄉農會總幹事黃炫仁說，多年前推出鳳梨芋頭粽，因用料實在，受市場青睞，內饀除傳統五花肉、香菇、栗子、花生、鹹蛋黃外，使用林內鄉主產的芋頭、金鑽鳳梨，搭配白米、黑糯米、糙米、薏仁及燕麥等五穀，吃起來不油膩、不脹氣，這不只是一顆粽子，更是包有林內的味道，別具特色。

林內不只木瓜名氣高，鳳梨、芋頭更是國內的主產地之一，為推銷在地農特產，林內農會多年前推出「鳳梨五穀粽」，今天發表會，副縣長謝淑亞也到場代言，強調林內鳳梨五穀粽主打養生，加進在地鮮果，既特別有芳香。家政班媽媽現場指導小朋友體驗包肉粽，傳承媽媽的古早手藝。

黃炫仁說，推出「金旺來五穀粽」在傳統肉粽加進鳳梨，起的用意只是要讓粽子吃起來不膩口，透過鳳梨味記得林內的味道，近兩年不斷調整鳳梨、芋頭到五穀的用料比例，把米餡搭配到最完美。

為了「好上加好」黃炫仁說，家政團隊反覆測試，發現鳳梨片太厚反而不容易「出味」，今年再作調整把鳳梨改為薄片並水煮，讓鳳梨香味更濃郁，粽葉一打開鳳梨香味撲鼻，讓人吃到正港的「鳳梨粽」，且含富豐富鳳梨酵素，吃起來爽口不膩，更加有味。

雲林多年來以西螺黃金粽和虎尾土豆粽，打響在地農產名號，成為國內每年端午的人氣粽，銷售逾10顆，如今林內「鳳梨粽」也打開市場，使名列雲林三大粽之列。

林內農會指出，鳳梨粽每顆重達200克，6顆裝420元、10顆裝650元，今年限量5萬顆，即日起可透過林內鄉農會官網或撥打05-5897823訂購。

林內鄉農會推出「鳳梨五殼粽」主打健康，今年改良包進水煮鳳梨薄片，粽香更濃郁。記者蔡維斌／攝影

林內鄉農會推出「鳳梨五殼粽」主打健康，今年改良包進水煮鳳梨薄片，粽香更濃郁。記者蔡維斌／攝影

林內鄉農會推出「鳳梨五殼粽」主打健康，今年改良包進水煮鳳梨薄片，粽香更濃郁。記者蔡維斌／攝影

林內鄉農會推出「鳳梨五殼粽」主打健康，使用饀料相當豐富，今年改良包進水煮鳳梨薄片，粽香更濃郁。記者蔡維斌／攝影