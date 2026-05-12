嘉義台37線南延台南要等25年 議員質疑縣府開空頭支票

嘉義縣長翁章梁今出席議會定期會施政報告，有議員質疑施政報告內容，嘉義輕軌經議會同意至今仍無下落，且高鐵橋下台37線南延至台南計畫竟要25年後才要推動，質疑縣府在開「空頭支票」。縣長翁章梁表示，將檢討計畫期程，會在任期內燃燒至最後一秒。

施政報告指出，縣治特區交通2031年短期計畫，台18線、嘉45線及嘉58線將增設1車道，開放台82線祥和交流道至嘉義交流道路肩通行；2041年中期計畫改善瓶頸路段，包括祥和、鹿草交流道新闢引道，嘉58線拓寬銜接台18線，嘉義交流道新增聯絡道銜接台18線。

此外，長期計畫則為2051年配合台82線平面道路高架化、嘉義市北橫計畫，以及台18線為輕軌預定路廊，如車道調整規畫受限，將研擬北環快速道路分流台18線，串連既有國道1號、3號及台82線，並與台南市政府共同爭取經費將台37線往南延伸至南科園區。

議員詹琬蓁說，嘉義縣治特區交通路網斥資千萬評估，結果竟是5年後僅改善車道寬度及交通配置，15年後改善瓶頸路段，25年後預留輕軌廊道及台37線延伸至台南，民進黨執政多年至今還在爭取經費，對比國道一號1971年開工，1978年全線通車歷時僅8年，令人大為吃驚。

議員黃嫈珺指出，高雄環狀輕軌2013年動工，2024年全線完工，25年道路建設太久，這種規畫是空頭支票，難道嘉義執行力比高雄差？嘉義市長黃敏惠向中央爭取372億元推動五鐵共構，包括高鐵、台鐵、林鐵、糖鐵及輕軌，嘉義不分縣市，應合作推動大嘉義計畫。

縣長翁章梁說，現在法律規範繁瑣，過去沒有環評、環差，因擔憂縣治特區周邊6年後出現交通衝擊，編列經費請建設處評估，希望解決未來交通問題，當然他也可以交給下一屆縣長主導，但他認為做一年就是一年，將檢討計畫期程，「我會燃燒到最後一秒。」

建設處長郭良江說，規畫分為短中長期，爭取經費期間推動短期改善，縣治特區及科學園區周邊已規畫20至25公尺道路，中期計畫包括鹿草交流道改善，配合嘉科開發計畫向中央爭取經費，長期則與台南市政府共同爭取高鐵橋下台37線南延至台南科學園區闢建計畫。