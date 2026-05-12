快訊

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「3女將共同承擔」

淡江大橋遭疑「殺人護欄」公路局怒點名造謠 火花羅回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

立委王美惠邀中央研議治水方案 國土署支持嘉義智慧防災建設

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立法委員王美惠（左二）昨天邀請內政部國土署署長蔡長展（右三）實地視察嘉義市後湖抽水站。圖／王美惠服務處提供
立法委員王美惠（左二）昨天邀請內政部國土署署長蔡長展（右三）實地視察嘉義市後湖抽水站。圖／王美惠服務處提供

立法委員王美惠昨天邀請內政部國土管理署署長蔡長展實地視察嘉義市後湖抽水站，針對設備老舊及排洪能力不足，成功爭取國土署支持6000萬元經費，增設抽水機組及撈汙機。王美惠表示，嘉義市部分地區在大雨後易發生積淹水，這筆經費將使後湖抽水站總抽水量由6CMS提升至9CMS，確保強降雨時能即時排洪。

王美惠與蔡長展昨天前往嘉義市後湖地區，實地了解抽水站運作及周邊雨水下水道情況。王美惠指出，後湖抽水站自2009年完工至今已使用15年，設備逐漸老舊，必須透過增設抽水機房及相關設備來提升效率；另外也規畫投入3000萬元進行雨水箱涵分流工程，將部分雨水分流導引至抽水站，減輕既有管線負擔。

視察過程中，蔡長展對嘉義市提出的計畫表示中央將全力支持，並提到目前全國多數抽水站已朝智慧化管理發展。透過水位監測、自動控制及遠端系統，即時掌握運作情形，未來嘉義市也能持續朝智慧防災方向提升，建構更聰明的防洪網絡。

事實上，王美惠為因應氣候變遷，持續在立法院爭取治水經費，目前嘉義市「因應氣候變遷改善計畫」共核定6件新建工程，總經費達2億9600萬元，其中中央補助共2億4000萬元。除本次視察的後湖抽水機房增設、箱涵分流外，也包含改建滯洪池等工程，透過分階段、多目標的建設，逐步強化嘉義市整體的防洪韌性。

立法委員王美惠（右）昨天邀請內政部國土署署長蔡長展（左）實地視察嘉義市後湖抽水站。圖／王美惠服務處提供
立法委員王美惠（右）昨天邀請內政部國土署署長蔡長展（左）實地視察嘉義市後湖抽水站。圖／王美惠服務處提供

立法委員王美惠（右）昨天邀請內政部國土署署長蔡長展（左）實地視察嘉義市後湖抽水站。圖／王美惠服務處提供
立法委員王美惠（右）昨天邀請內政部國土署署長蔡長展（左）實地視察嘉義市後湖抽水站。圖／王美惠服務處提供

王美惠 嘉義 國土署

延伸閱讀

嘉市府強化高齡換照宣導 議員張秀華促局處掌握2萬名長輩權益

嘉市議員黃露慧質詢校園安全 批教育處長郭添財認知失職

侯友宜視察第二行政中心 將成新北安全指揮中樞

嘉義市垃圾山堆置引關注 議員憂環評失效要求加速去化

相關新聞

嘉義台37線南延台南要等25年 議員質疑縣府開空頭支票

嘉義縣長翁章梁今出席議會定期會施政報告，有議員質疑施政報告內容，嘉義輕軌經議會同意至今仍無下落，且高鐵橋下台37線南延至台南計畫竟要25年後才要推動，質疑縣府在開「空頭支票」。縣長翁章梁表示，將檢討計畫期程，會在任期內燃燒至最後一秒。

嘉市府強化高齡換照宣導 議員張秀華促局處掌握2萬名長輩權益

嘉義市議員張秀華今天在市議會質詢指出，交通部針對高齡駕駛換照政策已將年齡門檻由 75歲下修至70歲，嘉義市70歲至80歲長輩約有2萬名，但市府相關局處對政策掌握度不足。張秀華表示，政府從5月1日開始實施新制，市府團隊應重視長輩換照的因應作為與宣導工作。

守護孩童呼吸權 嘉市議員王浩促落實「無菸公園」管理

嘉義市議員王浩今天於市議會總質詢中，針對公園兒童遊戲場的菸害及管理問題提出質疑。王浩指出，雖然市府投入經費建設公園硬體，但若無法有效管理抽菸與環境秩序，優質的遊樂設施也難以發揮功效。

台南芒果產量估增逾3成 陳亭妃促提前產銷布局 避免價格受衝擊

今年台南芒果受氣候條件影響，產量預估較往年增加3成，面對即將到來盛產期，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今邀集農業部及地方相關單位開協調會，要求公部門就外銷布局、冷鏈物流、次級品去化及關稅議題提前因應，避免重演供過於求導致價格崩跌，確保農民收益。

嘉義市垃圾山堆置引關注 議員憂環評失效要求加速去化

嘉義市議會今天進行定期會質詢，市議員黃敏修針對市內「垃圾山」堆積嚴重、焚化底渣再生力量利用率，以及湖子內區垃圾清運路線等議題提出質詢。黃敏修表示，嘉義市垃圾山堆積量已超過負荷，質疑環保局環境影響評估流於形式，並要求局處應與時俱進，優化廢棄物處理效率。

嘉義縣轉型迎黃金十年 翁章梁：嘉科二期2031年完工

嘉義縣長翁章梁今出席議會定期會施政報告，以「黃金十年嘉義夢」為主軸，細數近年半導體、無人機、智慧農業等成果。他表示，嘉義縣轉型為科技產業重鎮，嘉義科學園區二期環評審查完成，預計2031年完工，創造近萬個工作機會，要讓人人有自信，土地充滿活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。