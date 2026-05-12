立委王美惠邀中央研議治水方案 國土署支持嘉義智慧防災建設

立法委員王美惠昨天邀請內政部國土管理署署長蔡長展實地視察嘉義市後湖抽水站，針對設備老舊及排洪能力不足，成功爭取國土署支持6000萬元經費，增設抽水機組及撈汙機。王美惠表示，嘉義市部分地區在大雨後易發生積淹水，這筆經費將使後湖抽水站總抽水量由6CMS提升至9CMS，確保強降雨時能即時排洪。

王美惠與蔡長展昨天前往嘉義市後湖地區，實地了解抽水站運作及周邊雨水下水道情況。王美惠指出，後湖抽水站自2009年完工至今已使用15年，設備逐漸老舊，必須透過增設抽水機房及相關設備來提升效率；另外也規畫投入3000萬元進行雨水箱涵分流工程，將部分雨水分流導引至抽水站，減輕既有管線負擔。

視察過程中，蔡長展對嘉義市提出的計畫表示中央將全力支持，並提到目前全國多數抽水站已朝智慧化管理發展。透過水位監測、自動控制及遠端系統，即時掌握運作情形，未來嘉義市也能持續朝智慧防災方向提升，建構更聰明的防洪網絡。

事實上，王美惠為因應氣候變遷，持續在立法院爭取治水經費，目前嘉義市「因應氣候變遷改善計畫」共核定6件新建工程，總經費達2億9600萬元，其中中央補助共2億4000萬元。除本次視察的後湖抽水機房增設、箱涵分流外，也包含改建滯洪池等工程，透過分階段、多目標的建設，逐步強化嘉義市整體的防洪韌性。

立法委員王美惠（右）昨天邀請內政部國土署署長蔡長展（左）實地視察嘉義市後湖抽水站。圖／王美惠服務處提供