嘉市府強化高齡換照宣導 議員張秀華促局處掌握2萬名長輩權益

嘉義市議員張秀華今天在市議會質詢指出，交通部針對高齡駕駛換照政策已將年齡門檻由 75歲下修至70歲，嘉義市70歲至80歲長輩約有2萬名，但市府相關局處對政策掌握度不足。張秀華表示，政府從5月1日開始實施新制，市府團隊應重視長輩換照的因應作為與宣導工作。

張秀華指出，70 歲以上長輩換照須完成體檢、安全教育課程及危險感知測驗。目前嘉義市有7所醫院可供體檢。此外，危險感知體驗與安全訓練則須至監理所辦理。

針對換照緩衝期，張秀華整理相關資訊，70歲以上緩衝期2年。75歲以上緩衝期3年。若長輩在緩衝期內未完成換照被警方攔查，只要在3個月內補辦完成即可免罰，否則將面臨 1800元至3600元罰鍰。

為鼓勵高齡者主動繳回駕照，中央與地方均推出相關補助與優惠；交通部補助長輩主動繳回駕照後，搭乘大眾運輸工具可享50%補助，每月上限1500元，兩年總額度最高 3萬6000元。

嘉義市敬老卡加碼，社會處長李思賢表示，今年嘉義市敬老卡除原有的台鐵、公車及客運外，已開放用於國民運動中心。計程車跳表補助，針對計程車起跳價 100元，市府將補助50元（50%）。該系統目前正與車行研議，預計於2026年7月底前正式上路。

張秀華在質詢中批評，交通處長呂獎慧與警察局長陳明志對於罰鍰金額、緩衝期及補助細節未能即時掌握。她要求市府應整合民政局、社會局、警察局及交通處系統，針對全市2萬多名高齡市民廣為宣導，並落實相關輔導與配套措施，確保道路行車安全。

警察局表示，針對5月1日交通新制上路，已透過警察局臉書、網站等媒體，以及治安座談會、長照中心、宮廟團體與設攤等場合，針對換照與考照制度、違規罰款及補助優惠加強宣導，今年度至今已宣導22場次。