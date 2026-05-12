快訊

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「3女將共同承擔」

淡江大橋遭疑「殺人護欄」公路局怒點名造謠 火花羅回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市府強化高齡換照宣導 議員張秀華促局處掌握2萬名長輩權益

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
高齡換照新制上路，嘉市議員張秀華（右）要求市府落實體檢與安全訓練配套。圖／翻攝畫面
高齡換照新制上路，嘉市議員張秀華（右）要求市府落實體檢與安全訓練配套。圖／翻攝畫面

嘉義市議員張秀華今天在市議會質詢指出，交通部針對高齡駕駛換照政策已將年齡門檻由 75歲下修至70歲，嘉義市70歲至80歲長輩約有2萬名，但市府相關局處對政策掌握度不足。張秀華表示，政府從5月1日開始實施新制，市府團隊應重視長輩換照的因應作為與宣導工作。

張秀華指出，70 歲以上長輩換照須完成體檢、安全教育課程及危險感知測驗。目前嘉義市有7所醫院可供體檢。此外，危險感知體驗與安全訓練則須至監理所辦理。

針對換照緩衝期，張秀華整理相關資訊，70歲以上緩衝期2年。75歲以上緩衝期3年。若長輩在緩衝期內未完成換照被警方攔查，只要在3個月內補辦完成即可免罰，否則將面臨 1800元至3600元罰鍰。

為鼓勵高齡者主動繳回駕照，中央與地方均推出相關補助與優惠；交通部補助長輩主動繳回駕照後，搭乘大眾運輸工具可享50%補助，每月上限1500元，兩年總額度最高 3萬6000元。

嘉義市敬老卡加碼，社會處長李思賢表示，今年嘉義市敬老卡除原有的台鐵、公車及客運外，已開放用於國民運動中心。計程車跳表補助，針對計程車起跳價 100元，市府將補助50元（50%）。該系統目前正與車行研議，預計於2026年7月底前正式上路。

張秀華在質詢中批評，交通處長呂獎慧與警察局長陳明志對於罰鍰金額、緩衝期及補助細節未能即時掌握。她要求市府應整合民政局、社會局、警察局及交通處系統，針對全市2萬多名高齡市民廣為宣導，並落實相關輔導與配套措施，確保道路行車安全。

警察局表示，針對5月1日交通新制上路，已透過警察局臉書、網站等媒體，以及治安座談會、長照中心、宮廟團體與設攤等場合，針對換照與考照制度、違規罰款及補助優惠加強宣導，今年度至今已宣導22場次。

嘉義 張秀華 高齡駕駛

延伸閱讀

嘉市敬老卡不應只是裝飾品 議員促市府落實多元使用與基層權益

選戰較勁 長者免健保費 竹市擬Q4上路

竹市逾7萬長輩健保補助每月最高826元 擬年底前上路

嘉義市垃圾山堆置引關注 議員憂環評失效要求加速去化

相關新聞

嘉義台37線南延台南要等25年 議員質疑縣府開空頭支票

嘉義縣長翁章梁今出席議會定期會施政報告，有議員質疑施政報告內容，嘉義輕軌經議會同意至今仍無下落，且高鐵橋下台37線南延至台南計畫竟要25年後才要推動，質疑縣府在開「空頭支票」。縣長翁章梁表示，將檢討計畫期程，會在任期內燃燒至最後一秒。

嘉市府強化高齡換照宣導 議員張秀華促局處掌握2萬名長輩權益

嘉義市議員張秀華今天在市議會質詢指出，交通部針對高齡駕駛換照政策已將年齡門檻由 75歲下修至70歲，嘉義市70歲至80歲長輩約有2萬名，但市府相關局處對政策掌握度不足。張秀華表示，政府從5月1日開始實施新制，市府團隊應重視長輩換照的因應作為與宣導工作。

守護孩童呼吸權 嘉市議員王浩促落實「無菸公園」管理

嘉義市議員王浩今天於市議會總質詢中，針對公園兒童遊戲場的菸害及管理問題提出質疑。王浩指出，雖然市府投入經費建設公園硬體，但若無法有效管理抽菸與環境秩序，優質的遊樂設施也難以發揮功效。

台南芒果產量估增逾3成 陳亭妃促提前產銷布局 避免價格受衝擊

今年台南芒果受氣候條件影響，產量預估較往年增加3成，面對即將到來盛產期，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今邀集農業部及地方相關單位開協調會，要求公部門就外銷布局、冷鏈物流、次級品去化及關稅議題提前因應，避免重演供過於求導致價格崩跌，確保農民收益。

嘉義市垃圾山堆置引關注 議員憂環評失效要求加速去化

嘉義市議會今天進行定期會質詢，市議員黃敏修針對市內「垃圾山」堆積嚴重、焚化底渣再生力量利用率，以及湖子內區垃圾清運路線等議題提出質詢。黃敏修表示，嘉義市垃圾山堆積量已超過負荷，質疑環保局環境影響評估流於形式，並要求局處應與時俱進，優化廢棄物處理效率。

嘉義縣轉型迎黃金十年 翁章梁：嘉科二期2031年完工

嘉義縣長翁章梁今出席議會定期會施政報告，以「黃金十年嘉義夢」為主軸，細數近年半導體、無人機、智慧農業等成果。他表示，嘉義縣轉型為科技產業重鎮，嘉義科學園區二期環評審查完成，預計2031年完工，創造近萬個工作機會，要讓人人有自信，土地充滿活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。