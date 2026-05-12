守護孩童呼吸權 嘉市議員王浩促落實「無菸公園」管理

嘉義市議員王浩今天於市議會總質詢中，針對公園兒童遊戲場的菸害及管理問題提出質疑。王浩指出，雖然市府投入經費建設公園硬體，但若無法有效管理抽菸與環境秩序，優質的遊樂設施也難以發揮功效。

王浩引述民眾在社交媒體的留言反映，指出如番仔溝公園等熱門遊憩場所，經常出現民眾一邊抽菸一邊辱罵髒話、亂丟菸蒂與檳榔渣的情況，甚至有民眾將衣物直接掛在溜滑梯上晾曬。

家長普遍反映，即使遊樂場硬體設施再漂亮，若現場充斥二手菸味或安全疑慮，也會讓帶孩子放電的意願大打折扣。王浩強調，依據菸害防制法第21條，公園本屬禁菸場所，相關單位應積極介入，避免孩童從小接觸不良環境。

針對公園管理挑戰，市府相關局處提出以下應對措施，警察局局長陳明志表示，基於行政協助立場，若建設處或衛生局執行禁菸稽查時遇到暴力事件或阻礙，警方定會全力配合協助執法。

衛生局長廖育瑋表示，已針對熱點公園加強巡查並強化禁菸標示。目前正研議效法嘉義鐵馬道的做法，導入「科技警示概念」，透過聲音提示等方式提醒民眾切勿在公園內吸菸，以勸導取代處罰為首要目標。

市府建設處表示，平時除了會在公園遊戲場周邊加強巡查勸導之外，後續研議增加監視系統的AI功能，針對遊戲場範圍對於吸煙者辨識以及柔性的廣播宣導，也呼籲民眾及家長都能夠發揮公德心，還給小朋友安全乾淨的遊戲環境。

王浩也關注嘉義市區域平衡發展。他指出鐵路以西區域包含23個里、約8萬多名市民，但多年來大型活動（如設計展等）多集中於前站或東區，鐵路以西的展區比例明顯偏低。

王浩盤點目前西區活動多集中於花海生活節、港坪體育館、二二八國家公園及北香湖公園。他建議市府在編列2027年預算時，應妥善考量區域平衡，讓鐵路以西的市民也能公平享有城市發展與商業活動帶來的紅利。