議員建議分級試辦機車直接左轉 嘉市府：已試辦19路口

嘉義市議會今天進行定期會，市議員陳家平針對機車兩段式左轉提出質詢，建議市府分級取消。市府交通處表示，現階段採「原則禁止、例外檢討開放」方向推動，至今已有19路口先行試辦開放機慢車直接左轉，將視成效評估擴大範圍。

陳家平表示，目前的機車待轉區在許多狹小道路上充滿危機，隨著人行道拓寬，汽機車共用車道增加，若不讓機車取消兩段式左轉，騎士被迫在快慢車道間游移，反而造成更多危險。他建議市府不應全面開放，而是採取分級試辦，在適合的路口先行實施，以提升交通安全與效率。

交通處長呂獎慧答詢，目前已在仁愛路、重慶路及上海路等部分路口進行試辦，並持續觀察交通數據。呂獎慧說明，取消兩段式左轉有其先決條件，若內側車道為禁行機車，或對向直行的交通量過高，基於安全考量仍不建議取消，後續將視交通事故發生率等成效，滾動式評估。

市府交通處表示，開放機慢車直接左轉路口須因地制宜，綜合考量道路幾何條件、車流量組成、交織行為、事故型態及用路人習慣等多重因素。由於嘉義市部分重要路段路幅較為遼闊且車流量大，若在用路人尚未習慣混合車流之情形下貿然取消，恐在部分路口反而增加交織衝突風險。

交通處表示，基於審慎原則，現優先針對車道配置明確、視距良好、車流分向清楚及直行車流較低等具備條件之路口，逐步調整左轉方式。目前道安宣導也已逐步於媒體及教育方面加強用路人交通駕駛觀念，包含使用混合車道的意義用途，待用路人觀念逐漸成熟後，再評估整體開放的可能性。