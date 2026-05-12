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台南芒果產量估增逾3成 陳亭妃促提前產銷布局 避免價格受衝擊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南芒果今年產量預估較往年增加3成，面對即將到來盛產期，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃（右二）今邀集中央及地方相關單位開協調會，要求提前因應，避免重演供過於求導致價格崩跌。圖／陳亭妃服務處提供
台南芒果今年產量預估較往年增加3成，面對即將到來盛產期，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃（右二）今邀集中央及地方相關單位開協調會，要求提前因應，避免重演供過於求導致價格崩跌。圖／陳亭妃服務處提供

今年台南芒果受氣候條件影響，產量預估較往年增加3成，面對即將到來盛產期，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃今邀集農業部及地方相關單位開協調會，要求公部門就外銷布局、冷鏈物流、次級品去化及關稅議題提前因應，避免重演供過於求導致價格崩跌，確保農民收益。

台南為全台最大芒果產區，種植面積近7000公頃，平均年產量逾8萬噸，玉井、楠西、南化、左鎮等地皆為重要產地；台南芒果以香氣濃郁、口感紮實及多汁香甜聞名，深受市場青睞，今年因開花順利、結果率高，產量預期大幅提升，農民在期待豐收之餘，也憂心價格恐受衝擊。

陳亭妃指出，產量增加固然是好事，但若未妥善規畫銷售與外銷通路，恐造成市場失衡，因此政府應在產季前即啟動產銷調節與外銷規畫，分散市場壓力，此外，針對現行農業部運費補助措施與台南實際產季不符問題，建議調整專案外銷獎勵期間，以配合7月大量採收期，讓農民與貿易商有更充裕時間拓展國際市場。

在外銷方面，陳亭妃也關切韓國對台灣芒果免稅措施僅至6月底，與台南主要產季錯開，恐影響出口競爭力，要求中央儘速協調延長優惠。同時，她建議啟動加工收購機制，並推動次級品加工與通路去化，減少農民損失；另盼玉井農產冷鏈物流中心能於6月底先行試營運，協助儲運調節，提升整體產銷效率。

對此，南市農業局表示，今年台南芒果產量確實較去年大幅增長約8成，較往年平均增加約3成，全市種植面積達6853.6公頃，平均產量約達8萬噸；在外銷市場部分，近年來以日本占比約54.3%為大宗，未來將持續推廣並分散單一市場波動風險。

農業局說，因應今年預計盛產情況，已提前啟動各項產銷調節與外銷整備工作，並與農業部、各產區農會、貿易商及加工業者密切合作，盼透過外銷拓展、冷鏈調節、加工去化及市場分流等多元措施，穩定產銷秩序及市場價格，保障農民收益。

此外，玉井農產冷鏈物流中心預計9月完工，6月起將先行啟動分級包裝與出貨作業，大幅提升外銷競爭力，即便產量預計大增，對穩定價格與推廣外銷仍充滿信心。農業局強調，台南芒果不只是農產品，更代表農民長時間細心栽培的成果與台南農業的品牌價值。

芒果 陳亭妃 台南

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