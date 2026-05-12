嘉義市垃圾山堆置引關注 議員憂環評失效要求加速去化

嘉義市議會今天進行定期會質詢，市議員黃敏修針對市內「垃圾山」堆積嚴重、焚化底渣再生力量利用率，以及湖子內區垃圾清運路線等議題提出質詢。黃敏修表示，嘉義市垃圾山堆積量已超過負荷，質疑環保局環境影響評估流於形式，並要求局處應與時俱進，優化廢棄物處理效率。

環保局長孫意惇表示，嘉義市焚化廠產生的底渣已達100%再利用，並透過公告自治條例優先將再生粒料投入公共工程。針對廢棄物堆置，環保局正積極加速去化速度，並透過門禁與車牌辨識嚴格管控清運車輛，確保無外縣市垃圾流入。

黃敏修質詢指出，底渣再生利用是循環經濟的重要一環，高雄、台南等六都皆有正式公文規範使用比例，嘉義市應比照辦理並明訂百分比。黃敏修質疑，目前公共工程如道路舖面是否確實使用焚化再生粒料，要求工務處應將其列入合約強制執行。

孫意惇回應，嘉義市底渣再利用場於2024年8月啟用，底渣經處理後轉為再生粒料。根據 2024年7月公告的「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，市內公共工程在不影響結構安全下應優先使用再生粒料，目前統計有 95%以上運用於市內公共工程。工務處則補充，目前再生粒料主要應用於汙水工程的填方使用。

針對環保用地內廢棄物堆置如山，黃敏修批評「垃圾山怎麼會那麼多？這已經超過區域環評的能量，環評資料根本沒效果。」 他提到，堆置現場因施工及天氣因素常產生惡臭，且每年可能發生自燃意外，要求環保局落實生態檢核並提出補償措施。

環保局解釋，由於民眾對大型廢棄物清運需求大，每年受理超過6萬件，導致廢棄物暫置量大。目前已採取複數決標方式，委託廠商積極加速去化處理。黃敏修對此仍表憂慮，質疑是否有外縣市垃圾偷渡，孫意惇強調，所有進入焚化場與環保用地的車輛均有門禁與車牌辨識監控，絕不允許未許可車輛放行。

黃敏修另關切湖子內區域垃圾清運不便，認為現行路線與人力不足，應增加清運頻率或增派人手。同時，他點出環保局是市府唯一擁有企業工會的單位，要求局長應平等對待工會，並提供適當的辦公空間。

環保局表示，湖子內區目前採定時定點收運，沿途設有超過50停靠點，部分點位停留時間長達30分鐘。未來將視民眾需求與新興社區發展，研議優化清運路線。另有關工會辦公室部分目前正興建中。目前綠能永續循環園區各項工程持續進行中，肩負嘉義市未來30年廢棄物處理之責任，環保用地可供堆置民眾交付之廢棄物空間有限，環保局亦持續向宣導垃圾減量及資源循環觀念，鼓勵落實愛物惜福、減少不必要廢棄物產生，共同減輕環境負荷。