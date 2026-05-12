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嘉義縣轉型迎黃金十年 翁章梁：嘉科二期2031年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天出席議會定期會施政報告，細數近年半導體、無人機、智慧農業等成果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天出席議會定期會施政報告，細數近年半導體、無人機、智慧農業等成果。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁今出席議會定期會施政報告，以「黃金十年嘉義夢」為主軸，細數近年半導體、無人機、智慧農業等成果。他表示，嘉義縣轉型為科技產業重鎮，嘉義科學園區二期環評審查完成，預計2031年完工，創造近萬個工作機會，要讓人人有自信，土地充滿活力。

翁章梁說，台積電先進封裝廠是嘉義科技產業關鍵，第一廠已裝機，第二廠今年底裝機，2027年投入量產；嘉科二期環評審查完成，新增89公頃基地，引進AI、異質封裝、量子科技產業，預計2031年完工，創造3100億元總產值，並提供超過9200個就業機會。

在無人機產業布局方面，翁章梁表示，中央核定無人載具產業發展統籌型計畫，投入442億元推動產業聚落，推動亞創一、二館空間改造計畫；國家中山科學研究院打造生產製造基地，推動民雄航太園區，目前東側院區接近完工，預計9月啟用，西側園區也將同時動土。

翁章梁說，嘉義縣發展「以農為本」，面對全球氣候變遷，推動轉型智慧農業，截至去年底已投入1億元，輔導361個農業案場，提供50%設備補助，使嘉縣農產量提升35%，成本降低28%，並以「嘉義優鮮」帶動品牌布局，帶領農產業者進軍日本、新加坡市場。

翁章梁也說，高科技產業將帶動人口，縣府支持青年留鄉發展及創業，推出青創補助計畫，將二代接班納入補助，共58組青創團隊申請；同時引進華泰Outlet商場，基地面積近10萬平方公尺，投資金額約50億元，第一期預計2028年底開幕，初期可提供600個就業機會。

嘉義 翁章梁 土地

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