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影／182線台南龍崎高架橋下公園 「全齡共融遊戲場」啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影
182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影

182線公路台南龍崎高架橋下閒置空間改造成休閒公園、今天「全齡式共融遊戲場」啟用。龍崎區以竹筍特色地景聞名，市府補助第一期經費打造「竹筍主題遊戲區」，利用地勢落差建置封開式管狀滑梯，營造穿越林區地景意象。

區內針對健行休閒民眾設有迴圈式健走里程步道，希望打造安全無縫且舒適的行走空間，讓大人小孩都能在這裏盡情揮汗獲得健康。

市長黃偉哲表示，台南市每一區至少有一個特色公園，這裡很特別，大人小孩走步道聽得到鳥叫聲，期待變成大家都愛來的參觀景點。

立委王定宇說，龍崎人口不多、小孩多外出工作，但休閒設施也很重要，這裡環境很好，希望外地民眾假日多來走走。

市府表示，龍崎區182線橋下空間的「全齡式共融遊戲場」是結合感官挑戰與文史觀光的特色地景樂園，通風良好、環境涼爽，是適合親子共遊休憩空間。

這座公園利用橋下天然遮蔭，設置「樹立方休憩設施」木構空間，提供長輩家長看顧空間，也提升整體環境景觀品質。

龍崎區長陳龍政表示，這是第一期工程，設計考量「微氣候」利用，發揮 182 線橋下的「穿堂風」優勢，確保場域在夏季依然涼爽宜人。未來將持續落實設施維護與整潔。

遊客來到龍崎可到鄰近虎形山公園健行、從虎形山、竹炭故事館道歷史建築「原龍崎庄長官舍」順著步道走下來約300公尺就可以到橋下休憩空間遊戲場。

182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影
182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影

182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影
182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影

182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影
182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影

182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影
182線台南龍崎高架橋下公園「全齡共融遊戲場」啟用。記者周宗禎／攝影

高架橋 黃偉哲 王定宇

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