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拓展航網 南市爭取復飛胡志明市

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南航空站去年底啟航直飛日本熊本、沖繩，突破疫情後零國際固定航班，地方期待再增航點，多名市議員昨質詢要求市府鎖定韓國、泰國、越南等地區積極拓展航網；對此，南市觀旅局長林國華說，現階段以爭取恢復越南胡志明市航線為重點。

林國華表示，熊本、沖繩航線啟航約半年，平均載客率達九一．一％，營運表現穩定，依目前條件評估，台南機場適合發展飛行時間約二．五至三小時內的航線，未來會持續以韓國釜山、港澳等市場為目標，積極爭取新航線。

台南航空站二○一一年獲核定開放國際航班，一度擁有四條固定航線，疫情時陸續停飛，二○二三年一度恢復飛越南，八個多月後又喊卡，直到去年十二月廿三日開航日本熊本、廿五日開航沖繩，皆每周二班次。

市議員林冠維質詢說，市場對熊本、沖繩直飛航線反應熱絡，顯示地方旅運需求仍具成長潛力，儘管台南機場受宵禁限制，航線距離難以拉長，但鄰近的韓國、泰國、越南、港澳、新加坡等亞洲城市，都具備發展條件，建議市府積極與航空公司洽談，擴展航點布局。

林國華說明，現階段以爭取恢復越捷航空的台南往返胡志明市航線為重點，不過受國際油價上漲影響，廉價航空營運成本提高，越捷航空目前約有三分之一至一半航線暫停營運，對航點布局產生變數，未來將持續與業者保持密切聯繫，爭取在市場條件成熟時，推動航線復飛。

沖繩 越南 胡志明市

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