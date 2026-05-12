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觀光吸力 台南國際能見度待加強

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南航空站去年底再度迎來固定國際航班，每周直飛日本熊本、沖繩，平均載客率超過九成。圖／聯合報系資料照片
台南航空站去年底再度迎來固定國際航班，每周直飛日本熊本、沖繩，平均載客率超過九成。圖／聯合報系資料照片

台南市長黃偉哲近年頻繁率團出訪，參與國際觀光推廣活動，台南航空站去年底也重啟國際航線，但觀光署調查二○二四年來台旅客消費與動向調查，台南僅占近一成，多名議員昨質詢質疑台南國際曝光度仍有限，「鄰近的高雄國際發光」，要迎頭趕上。

南市觀旅局長林國華表示，目前台南機場已有直飛日本的航線，對國際旅客來訪具正面助益，未來將透過知名網紅帶路、日本友人推薦等方式，持續提升台南的國際能見度與吸引力。

市議員蔡筱薇質詢指出，觀旅局每年公布的國際旅客來訪數據看似亮眼，但根據觀光署二○二四年來台旅客消費與動向調查，台南占比僅約九．五三％，全台排名第六，國際旅客選擇台南作為旅遊目的地的意願仍偏低，顯示在國際宣傳與交通配套上仍有不足。

蔡筱薇指出，其他縣市會在海外熱門觀光城市及景點投放廣告，提高曝光度，尤其高雄國際能見度已明顯高於台南，反觀目前市府與網紅、知名ＫＯＬ合作，以及官方網站的行銷成效與流量表現皆不理想，建議應加強多點、多元宣傳策略。

議員林燕祝則說，隔壁鄰居高雄，奪得日本黃金周高ＣＰ值目的地，全球第四名、全台第一名外，更推出新的高雄觀光品牌在東南亞和東北亞大放送，台南若要打造國際城市，應先建立具辨識度的國際品牌Logo，僅靠美食與文化不足支撐行銷，同時須強化與國際媒體交流，吸引韓國、越南、馬來西亞等地旅客關注，並且完善大眾運輸接駁至關重要，盼市府重塑台南為具國際能見度的城市。

林國華答詢說，國際觀光客的消費與動向與航線航點密切相關，且影片流量與實際到訪率並不完全等同，目前與各局處合作，在主要觀光景點設置多語系指標，並強化多語言媒體宣傳，去年台南住宿總人次約五六九萬，其中國際旅客約六六萬人次，較前年成長。

台南機場 黃偉哲 觀光署

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