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學甲犬隻疑不當飼養 動保處查出15隻未植晶片將查處

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市學甲犬隻疑似不當飼養情事，市府動保處今二度稽查，有15隻犬隻未辦理寵物登記及植入晶片，將依法查處。 記者謝進盛／翻攝
台南市學甲犬隻疑似不當飼養情事，市府動保處今二度稽查，有15隻犬隻未辦理寵物登記及植入晶片，將依法查處。 記者謝進盛／翻攝

台南市學甲區過港子傳出有犬隻不當飼養，南市動物防疫保護處今再度前往稽查發現共飼養24隻，普遍有皮毛狀況不佳及皮膚疾病，且有15隻犬隻未辦理寵物登記及植入晶片，將依法查處。

南市動保處指出，本月4日接獲民眾通報學甲區過港子疑有犬隻不當飼養情形，當天隨即派員前往稽查，另今再次至現場複查。經查，現場共飼養24隻犬隻，未發現幼犬，亦未查獲繁殖或買賣等營業行為事證。

經查，24隻犬隻中有15隻尚未辦理寵物登記及植入晶片，動保處已於現場完成晶片植入，並同步施打狂犬病疫苗。

動保處表示，稽查時發現犬隻普遍有皮毛狀況不佳及皮膚疾病情形，且多數犬隻年紀較大，部分有牙齒鬆動或缺牙狀況。

另部分犬出現叫聲異常或聲音微弱情形，已要求飼主速帶往動物醫院檢查及檢附獸醫師診斷證明供後續查核。

飼主表示，犬隻平時均有洗澡照護，洗澡後會短暫於戶外通風晾乾並備有飲水，稽查人員要求立即改善飼養環境，後續將持續安排複查。

動保處指出，依動保法第22條第3項規定，飼主應依法為犬隻辦理寵物登記及絕育，違反者將可依同法第27條第規定處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰；另未辦理寵物登記者，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。針對本案違反動保法部分將依法裁處。

動保處也呼籲，飼主應善盡動物照護責任，提供適當醫療、環境及基本生活照護，維護動物福利。

寵物 動保法

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