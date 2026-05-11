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曾任嘉義市建設處長 戴淑玲承接弟戴俊郎遺志穩住承億集團

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
承億集團創辦人暨董事長戴俊郎於5月9日辭世，引發各界不捨。其胞姊、承億酒店董事長戴淑玲寫給集團同仁的一封信，對弟弟感性告白：「謝謝您，留下相信土地與文化的勇氣。」。圖／翻攝畫面
承億集團創辦人暨董事長戴俊郎於5月9日辭世，引發各界不捨。其胞姊、承億酒店董事長戴淑玲寫給集團同仁的一封信，對弟弟感性告白：「謝謝您，留下相信土地與文化的勇氣。」。圖／翻攝畫面

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎於5月9日因突發性腦溢血辭世，消息傳回發跡地嘉義，引發各界不捨。其胞姊、承億酒店董事長戴淑玲寫給集團同仁的一封信，戴淑玲表示，戴俊郎留下的不只是企業，更是關於土地、文化與理想的信念，集團各事業體將由經營團隊承繼其意志，維持穩定營運並持續前行。

戴淑玲在信中以「始終走在最前面的人」形容其胞弟，並感念戴俊郎從嘉義起步，用一生實踐建築、飯店與藝術美學。她指出，戴俊郎堅持建築不只是商品，應是與城市對話的作品；而旅宿則是人情交流的文化體驗，希望讓每名旅人都能感受台灣的熱情。

提及戴淑玲，嘉義在地人並不陌生。她過去在擔任承億文旅集團總經理期間，曾於2016年受時任嘉義市長涂醒哲延攬，出任嘉義市政府建設處長。當時她以企業經理人的創新思維進入公部門，雖然僅任職8個月便因生涯規畫請辭回歸集團，但這段「誤闖政治叢林」的經歷，讓她對城市發展與公共事務有更深的理解。回歸企業後，她將這份視野挹注於飯店經營，近年更帶領承億酒店在高雄五星飯店市場異軍突起。

戴淑玲表示，一路走來親眼見證弟弟的堅持，在困難時刻，戴俊郎總是比任何人更早思考未來，將不可能化為可能。她對弟弟感性告白：「謝謝您，留下相信土地與文化的勇氣。」

承億集團強調，目前各事業體營運皆維持穩定正常，所有工作與服務持續推進。戴淑玲指出，承億是群人一起努力的成果，未來將與全體同仁守住這份文化品牌，帶著創辦人的信念走向更遠的地方。

戴淑玲給同仁信件內容：

「親愛的承億集團全體同仁夥伴：

今天，我們懷著無⽐沉痛與不捨的⼼情，向⼤家告知，承億集團創辦⼈暨董事⾧——戴俊郎先⽣，已於5⽉9⽇因突發疾病辭世。

對許多⼈⽽⾔，他是董事⾧；但對承億⽽⾔，他更像是⼀位始終⾛在最前⾯的⼈。

從嘉義起步，他⽤⼀⽣的時間，相信⼟地、相信⽂化、相信台灣能夠⾧出屬於⾃⼰的美學與價值。他創⽴承億集團，不只是為了經營企業，⽽是希望透過建築、飯店與藝術，讓更多⼈重新看⾒這⽚⼟地的溫度與故事。

在建設事業上，他始終堅持，⼀棟建築不只是空間商品，⽽應成為能與城市共存、與⽣活對話的作品；在飯店事業上，他相信旅宿不只是住宿，⽽是⼀種⽂化體驗與⼈情交流，希望每⼀位旅⼈都能在承億感受到台灣的熱情與美感；在藝術⽂創事業上，他⾧年投⼊⽂化、策展與藝術推廣，期待企業不只創造營收，也能成為⽀持⽂化與創作的⼒量。

⼀路⾛來，我們都曾親眼⾒證他的堅持與投⼊。許多困難的時刻，他總是⽐任何⼈更早思考未來；許多看似不可能的事情，也因為他的信念，最終⼀步⼀步被實現。⽽此刻，我知道⼤家⼼中⼀定充滿震驚與悲傷。

但我也想告訴所有承億夥伴，董事⾧留下的不只是企業，更是⼀份關於⼟地、⽂化與理想的信念。這份信念，不會因為他的離開⽽停⽌。

集團各事業體營運皆維持穩定正常，所有⼯作與服務將持續推進。承億集團經營團隊與全體主管，將共同承繼創辦⼈的精神與意志，穩定帶領公司持續前⾏。

我也想特別謝謝每⼀位同仁。因為承億從來不是⼀個⼈的公司，⽽是⼀群⼈⼀起相信、⼀同努⼒⾛到今天。

「謝謝您留下相信⼟地與⽂化的勇氣。」這句話，不只是我們此刻對董事⾧最深的感謝，也將成為承億未來繼續前進的重要⼒量。

未來的路，也許⽐過去更不容易。但我相信，只要我們仍記得當初為何出發，記得承億⼀路⾛來所珍惜的價值與初⼼，我們就能⼀起守住這份得來不易的⽂化與品牌。願我們⼀起，帶著董事⾧的信念，繼續把承億⾛向更遠的地⽅。」

承億酒店董事⾧

戴淑玲

2026 年5⽉11⽇

承億集團創辦人暨董事長戴俊郎於5月9日辭世，引發各界不捨。其胞姊、承億酒店董事長戴淑玲寫給集團同仁的一封信，以「始終走在最前面的人」形容其胞弟戴俊郎。圖／翻攝畫面
承億集團創辦人暨董事長戴俊郎於5月9日辭世，引發各界不捨。其胞姊、承億酒店董事長戴淑玲寫給集團同仁的一封信，以「始終走在最前面的人」形容其胞弟戴俊郎。圖／翻攝畫面

嘉義 戴淑玲

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