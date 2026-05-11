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瑪利亞推心智障礙者社區生活紀錄片 盼支持走入社會

中央社／ 台中11日電

瑪利亞社會福利基金會推出紀錄片「回家路上」，記錄5名心智障礙者日常生活，呈現台灣障礙者在社區中生活轉變；透過紀錄片，盼讓更多人了解並支持障礙者走入社會生活。

瑪利亞社會福利基金會今天發布文字稿，與「台灣社區居住與獨立生活聯盟」攜手舉辦紀錄片交流活動，邀請日本創思苑來台分享社區生活支持經驗；紀錄片「展翅高飛」從採訪、配音到剪輯的團隊，皆在支持下由心智障礙者共同完成。

瑪利亞社會福利基金會推出的紀錄片「回家路上」，呈現台灣障礙者在社區中的真實生活轉變，片中記錄5名心智障礙者社區生活故事；其中，芷英因家庭變故住進住宿型機構生活，後來搬到社區居住，開始學習搭公車、煮飯、工作。

阿珠在重新連結親情記憶的過程，學會關心母親也開始照顧住友；小祖在戀愛中，學習規劃自己的人生；不識字的阿華，透過圖像與代號記帳，利用手機提醒自己搭車、上班與回報工作；偏癱的盈盈，努力參與家事與日常生活。

「芷英的生活」至今仍不是多數障礙者的日常，截至去年底，全台社區居住服務僅有205家，只能支持872名身心障礙者走入社區、展開自立生活，期待透過日本經驗，讓台灣未來有更多元、更具支持性的可能。

日本 紀錄片

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