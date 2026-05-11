台南新港社大道智慧路廊動態號誌上線 行車延滯降低20.5%

南科台南園區持續蓬勃發展，整體從業員工約近8萬人，每天上下班交通尖峰車流量相當龐大，台南市交通局針對大南科地區導入AI影像辨識技術應用，在新港社大道及台19甲、西拉雅大道路口建置動態號誌系統，今由市長黃偉哲宣布啟用，盼能緩解南科通勤車潮，讓行車更順暢。

交通局表示，AI影像辨識技術應用主要透過車流偵測辨識，即時自動調整綠燈秒數、改善易壅塞路段，此次路廊全長約2.5公里，設置14組AI偵測設備，涵蓋7處號誌路口，透過逐秒分析車流密度，動態調整各方向綠燈秒數，尖峰時段採取「晨峰截流、昏峰疏流」策略，避免車流集中瓶頸。

交通局指出，根據實測數據，系統上線後新港社大道有效提升道路通行效率，晨峰旅行時間降低約16.3%、行車延滯降低20.5%，路段壅塞時長更縮短約14分鐘；台19甲、西拉雅大道路口旅行時間縮短14%，大幅改善南科園區東側與南側行車通勤效率。

黃偉哲強調，新港社大道作為進入南科園區的核心要道，透過這一系列智慧交通的創新治理措施，不僅展現台南市打造智慧城市的堅定決心，更實踐對市民智慧通勤願景的承諾，提供更人性化且高效的交通服務。

交通局也說，未來將持續在樹谷聯絡道及北外環匝道等路段推動動態號誌建置，逐步完善南科周邊路網，也期望透過智慧交通系統的逐步完善打造更有效率、安全且環保的交通環境。