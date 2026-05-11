議員批嘉縣各鄉鎮普發現金之亂 翁章梁：現金競賽會造成財政困擾

嘉義縣議會定期會今天開議，議員何子凡針對各鄉鎮頻繁發放現金的現象，直言已演變成「普發現金之亂」。縣長翁章梁表示，雖尊重公所地方自治權利，但反對舉債發錢，認為現金競賽會造成財政困擾。

何子凡指出，據了解今年嘉義縣已有11個鄉鎮市針對財政盈餘，普發2000元至6000元不等的現金或紓困金，比例接近全縣18鄉鎮市的三分之二。他批評這種發放方式缺乏統一標準，有些鄉鎮以去年丹娜絲風災受損為由，但災情較輕的鄉鎮領得竟比沿海重災區還多，造成同樣是嘉義縣民，心理感受卻有極大落差與相對剝奪感。

縣長翁章梁表示，鄉鎮市公所是自治機關，只要提案經代表會同意便完成程序，縣府必須尊重地方權利。不過翁章梁也強調，每個鄉鎮與縣府都應遵守財政紀律，他個人反對舉債發錢，尤其六都財源多，未來若推出更多社會福利，會對財政較困難的縣市造成很大困擾。

財稅局長蕭俊明解釋，目前有發放現金的鄉鎮幾乎都有依照地方制度法第28條訂定自製條例並經代表會通過。然而，從財政專業角度表示，並不樂見公庫在卸任前將積累現金全數發完，建議應保留部分財政狀況給下一任施政。

對於何子凡要求訂定細節化的法制化配套，翁章梁表示法制化可以考慮，會朝一致標準的方向努力。蕭俊明也回應，縣府對公所有一定的財政與預算考核，未來會考慮將相關指標納入考核範疇，以尋求更平衡的做法，避免財政資源漫無章法地耗支。