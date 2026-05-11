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嘉市議員黃露慧質詢校園安全 批教育處長郭添財認知失職

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
校園霸凌是否屬校安範疇？市議員黃露慧與教育處長郭添財議場各表己見。圖／翻攝畫面
校園霸凌是否屬校安範疇？市議員黃露慧與教育處長郭添財議場各表己見。圖／翻攝畫面

嘉義市議會今天進行定期會，市議員黃露慧針對校園安全議題提出質詢，要求教育處重啟「國際安全校園認證」制度。黃露慧在會中與教育處長郭添財針對「校園霸凌是否屬於校園安全」發生激烈爭辯，黃露慧怒批郭添財失職、紙上談兵，完全不了解嘉義市過去的制度基礎。

黃露慧表示，校園安全已是社會體系的延伸，危機往往不會預告，制度必須提前準備。黃露慧說，嘉義市曾是全世界首個自主編列預算通過國際安全校園認證的城市，有標準、有檢核且有改善機制，數據也證明系統化治理確實有效。然而，目前的校園安全存在「有設備沒整合、有通報沒預警、有記者會沒後續」等3大問題，制度治理已退化為個案處理。

郭添財表示，校園安全是學校管理的最基本要件，目前全市12名學校已設有AI監視設備，並落實門禁管制以保障學生安全。郭添財說，校園安全屬於門禁與空間系統，與校園霸凌沒有直接關係，霸凌屬於內部的處理機制。此話一出引起黃露慧強烈不滿，雙方在議事廳唇槍舌戰。

黃露慧反駁表示，校園安全面向廣泛，包含降低意外與霸凌防制，霸凌案件絕對涵括在校園安全的一環。黃露慧質疑，若教育主管機關將霸凌排除在校園安全之外，是嚴重的認知偏差。

黃露慧最後提出2個具體要求，包含建立校園安全基礎監控整合系統，以及建立預警式的校安通報機制。黃露慧表示，嘉義市既然曾達到國際認證水準，就沒有理由退步，要求教育處必須制度化、常態化推動，給孩子真正安全的空間。

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