快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

南市永康汙水下水道第二期開工 拚後年9月完工

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南即時報導
南市永康汙水下水道第二期開工，力拚後年9月完工。記者謝進盛／翻攝
南市永康汙水下水道第二期開工，力拚後年9月完工。記者謝進盛／翻攝

台南市政府持續推動「看不見的建設」，永康區汙水下水道第二期已於上月開工，水利局指出，預計接管約5.63公里汙水管線，力拚後年9月完工。

水利局指出，市府持續推動安平、虎尾寮、永康、安南、仁德、新市、官田（含六甲）及柳營（含新營及鹽水）等8大區域汙水下水道系統建設。截至今年4月底，全市公共汙水下水道接管戶數已達約23萬2千戶，用戶接管普及率提升至29.82%。

其中，永康區已完成接管2萬8598戶，目前尚有5案工程持續推進中，將加速提升整體接管普及率。

水利局說明，本次開工工程範圍涵蓋中華路以西、中山南路以北、柴頭港溪以東及大橋一街以南區域，並包含中華路及中山南路沿線，預計施工至2028年9月，將建置約5.63公里汙水管線，辦理約1463戶用戶接管，完工後可提升全市接管普及率約0.2%。

水利局說，施工前已邀集地方里長及居民辦理說明會，說明施工流程及用戶接管配合事項，讓民眾能充分掌握工程資訊，市府已要求施工單位確實落實相關規範。

南市永康汙水下水道第二期開工，力拚後年9月完工。記者謝進盛／翻攝
南市永康汙水下水道第二期開工，力拚後年9月完工。記者謝進盛／翻攝

南市永康汙水下水道第二期開工，力拚後年9月完工。記者謝進盛／翻攝
南市永康汙水下水道第二期開工，力拚後年9月完工。記者謝進盛／翻攝

水利局 汙水

延伸閱讀

土城後巷惡臭多年未解 新北協調半年完成60戶汙水接管

南科特定區A-O區段徵收動土 打造現代新市鎮

黃偉哲宣布南科特定區A-O區段徵收 工程全面啟動

台61線曾文溪大橋 完工延2029年後

相關新聞

嘉市敬老卡不應只是裝飾品 議員促市府落實多元使用與基層權益

嘉義市議會今天定期會總質詢，市議員黃露慧與王浩針對嘉義市敬老卡使用率低落及基層權益議題接連發聲。議員指出，雖然市府每年編列1200點額度給長輩，但因功能侷限，許多長輩反映「看得到、用不到」，甚至被市民戲稱為「都市傳說」，要求市府應將點數納入醫療、運動及商圈消費，讓政策真正貼近生活 。

嘉市議員黃露慧質詢校園安全 批教育處長郭添財認知失職

嘉義市議會今天進行定期會，市議員黃露慧針對校園安全議題提出質詢，要求教育處重啟「國際安全校園認證」制度。黃露慧在會中與教育處長郭添財針對「校園霸凌是否屬於校園安全」發生激烈爭辯，黃露慧怒批郭添財失職、紙上談兵，完全不了解嘉義市過去的制度基礎。

南市永康汙水下水道第二期開工 拚後年9月完工

台南市政府持續推動「看不見的建設」，永康區汙水下水道第二期已於上月開工，水利局指出，預計接管約5.63公里汙水管線，力拚後年9月完工。

嘉市議員憂北市鼠患蔓延 促編預算補助家用廚餘機

台北市近期傳出漢他病毒死亡病例及市場鼠患問題，引發全國關注 。嘉義市議員黃大祐今天質詢時指出，老鼠熱區已往新北市擴散，這並非單一城市問題，而是高密度都市共同面臨的公衛危機 。黃大祐表示，嘉義市應引以為戒，主動建立鼠患熱點地圖，並針對垃圾、廚餘及下水道清淤進行系統性治理，避免嘉義市淪為老鼠的「吃到飽餐廳」 。

台南直飛日本熊本、沖繩帶動熱潮 議員催生韓泰越新航線

台南航空站去年底再度迎來固定國際航班，每周直飛日本熊本、沖繩，航線推出後深受旅客青睞，也帶動地方對新增航點的期待；多名市議員今在議會質詢時，要求觀旅局積極拓展航線航點，鎖定韓國、泰國及越南等觀光資源豐富地區，爭取開闢更多國際航線。

衛武營才有的歌劇首度移師麥寮！一場無煙無炮的媽祖生慶典萬眾驚艷

高雄衛武營、台中歌劇院才看得到的世界級歌劇、音樂馬戲團，接連兩天首度移師雲林縣麥寮鄉社教園區演出，不用門票全部免費觀賞，室外演出全場座無虛席，麥寮鄉長許忠富強調，這是和麥寮拱範宮首度以不同也是最特別的方式慶祝「媽祖生」，讓全民享受不凡的音樂饗宴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。