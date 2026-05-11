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南市永康汙水下水道第二期開工 拚後年9月完工
台南市政府持續推動「看不見的建設」，永康區汙水下水道第二期已於上月開工，水利局指出，預計接管約5.63公里汙水管線，力拚後年9月完工。
水利局指出，市府持續推動安平、虎尾寮、永康、安南、仁德、新市、官田（含六甲）及柳營（含新營及鹽水）等8大區域汙水下水道系統建設。截至今年4月底，全市公共汙水下水道接管戶數已達約23萬2千戶，用戶接管普及率提升至29.82%。
其中，永康區已完成接管2萬8598戶，目前尚有5案工程持續推進中，將加速提升整體接管普及率。
水利局說明，本次開工工程範圍涵蓋中華路以西、中山南路以北、柴頭港溪以東及大橋一街以南區域，並包含中華路及中山南路沿線，預計施工至2028年9月，將建置約5.63公里汙水管線，辦理約1463戶用戶接管，完工後可提升全市接管普及率約0.2%。
水利局說，施工前已邀集地方里長及居民辦理說明會，說明施工流程及用戶接管配合事項，讓民眾能充分掌握工程資訊，市府已要求施工單位確實落實相關規範。
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