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嘉市敬老卡不應只是裝飾品 議員促市府落實多元使用與基層權益

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市議員王浩要求西區運動館啟用後，應落實與東區相同的敬老卡運動扣點待遇。圖／翻攝畫面
市議員王浩要求西區運動館啟用後，應落實與東區相同的敬老卡運動扣點待遇。圖／翻攝畫面

嘉義市議會今天定期會總質詢，市議員黃露慧與王浩針對嘉義市敬老卡使用率低落及基層權益議題接連發聲。議員指出，雖然市府每年編列1200點額度給長輩，但因功能侷限，許多長輩反映「看得到、用不到」，甚至被市民戲稱為「都市傳說」，要求市府應將點數納入醫療、運動及商圈消費，讓政策真正貼近生活 。

議員黃露慧在質詢中直言，敬老卡不應只是放在錢包裡的裝飾品。她表示，醫療基礎支出是長輩最頻繁的開銷，建議市府研議將公立醫院掛號費減免納入敬老卡扣點範圍。黃露慧指出，鄰近縣市早已實施相關優待，嘉義市身為「幸福城市」與「移居城市」，不應在進度上落後。她強調，長輩期待的是實際行動而非口號，若公共運輸不健全導致點數無法消化，市府應從長輩最需要的醫療與特約商圈合作著手，落實食衣住行的全面照顧。

王浩表示，敬老卡的適用範圍應更加貼近日常生活，真正解決長者在交通、運動及生活上的不便。因此，他特別針對敬老卡運動扣點機制、台鐵搭乘額度增加，以及計程車補助方案是否能進一步擴大適用範圍。

對此，社會處長李思賢回應表示，市府已與多家計程車業者完成開會協商，目前正進行行政作業及系統扣點清款流程開發，預計最快7月即可上線使用。此外，台鐵搭乘折抵額度已從每趟20元提升至50元，並規畫逐步開放更多管道。然而，針對醫院掛號費減免，李思賢表示仍需視整體預算執行率及規模考量，暫未納入。黃露慧對此說法表示無法接受，要求處長應展現魄力，不要以預算為由推託。

議員王浩則關注福利的區域平衡與基層人員權益。他指出，西區全民運動館預計下半年啟用，運動扣點機制應同步比照東區辦理，確保東西區市民待遇一致。同時，王浩更為基層公務員請命，揭露市府加班費編列長期不足，甚至有科室全年預算僅約1萬元，難以反映基層人員的實際付出，呼籲市府應正視2018年行政院調整的支領規定，一次性全面檢討並補足加班費缺口，才能留住認真工作的優秀人才。

提升敬老卡效益，市議員黃露慧促請納入公立醫院掛號費扣點與特約商店合作，解決看得到用不到的困境。圖／翻攝畫面
提升敬老卡效益，市議員黃露慧促請納入公立醫院掛號費扣點與特約商店合作，解決看得到用不到的困境。圖／翻攝畫面

嘉義 敬老卡

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