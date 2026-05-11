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嘉市議員憂北市鼠患蔓延 促編預算補助家用廚餘機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠強調防鼠三不政策，市議員建議家戶廚餘機補助方案。圖／翻攝畫面
嘉義市長黃敏惠強調防鼠三不政策，市議員建議家戶廚餘機補助方案。圖／翻攝畫面

台北市近期傳出漢他病毒死亡病例及市場鼠患問題，引發全國關注 。嘉義市議員黃大祐今天質詢時指出，老鼠熱區已往新北市擴散，這並非單一城市問題，而是高密度都市共同面臨的公衛危機 。黃大祐表示，嘉義市應引以為戒，主動建立鼠患熱點地圖，並針對垃圾、廚餘及下水道清淤進行系統性治理，避免嘉義市淪為老鼠的「吃到飽餐廳」 。

黃大祐針對嘉義市防疫機制提出五點質詢，包含是否掌握完整鼠患熱點資料、高風險市場與夜市稽查機制、下水道清淤頻率是否追上老鼠繁殖速度、餐飲業廚餘管理標準，以及跨局處防疫專案等 。他強調，鼠患背後反映的是垃圾治理失敗，若市府沒有確切數據預防，防制工作就只能用「猜」的 。

市長黃敏惠表示，嘉義市很小，不能做被遺忘的城市，市府一向具備憂患意識 。黃敏惠指出，針對鼠患有「不讓牠來、不讓牠吃、不讓牠住」的三不政策 。針對廚餘去化問題，她認為這是全國性議題，中央應有整體控管與疏導策略，地方則會從源頭如推動學校減量做起 。

環保局表示，針對老鼠喜愛的溫暖潮濕、食物充足環境，已加強管制餐飲業垃圾不落地及廚餘密蓋巡查 。嘉義市每年針對全區水溝進行清淤2至3次，2026年5月起已進一步加強市區清淤工作，以減少老鼠聚集空間 。

黃大祐最後建議市府效法雲林縣，大規模補助家戶安裝廚餘機 。他認為廚餘是病源源頭，若能將廚餘轉化為無味乾燥粉末，便能切斷老鼠覓食路徑 。黃敏惠對此回應，市府曾研議過相關提案，目前仍在針對可行性與適當辦理方式持續研議中 。

嘉義 廚餘 老鼠 公衛

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