台南直飛日本熊本、沖繩帶動熱潮 議員催生韓泰越新航線

台南航空站去年底再度迎來固定國際航班，每周直飛日本熊本、沖繩，航線推出後深受旅客青睞，也帶動地方對新增航點的期待；多名市議員今在議會質詢時，要求觀旅局積極拓展航線航點，鎖定韓國、泰國及越南等觀光資源豐富地區，爭取開闢更多國際航線。

市議員林冠維指出，自台南開通熊本、沖繩直飛航線以來，市場反應熱絡，顯示地方旅運需求仍具成長潛力，儘管台南機場受宵禁限制，航線距離難以拉長，但鄰近的韓國、泰國、越南、港澳及新加坡等亞洲城市，仍具備發展條件，建議市府積極與航空公司洽談，擴展航點布局。

對此，觀旅局長林國華表示，依目前條件評估，台南機場適合發展飛行時間約2.5至3小時內的航線，而熊本、沖繩航線啟航約半年，平均載客率達91.1%，營運表現穩定，未來也會持續以韓國釜山、港澳等市場為目標，積極爭取新航線。

林國華進一步說明，現階段以爭取恢復越捷航空台南—胡志明市航線為重點，不過受國際油價上漲影響，廉價航空營運成本提高，越捷航空目前約有三分之一至一半航線暫停營運，對航點布局產生變數，未來將持續與業者保持密切聯繫，爭取在市場條件成熟時，推動航線復飛。