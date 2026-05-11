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南科特定區A-O區段徵收動土 打造現代新市鎮

中央社／ 台南11日電

南部科學園區台南園區產業聚落帶動用地需求，台南市政府推動南科特定區A-O區段徵收工程今天動土，開發規模達375公頃，可望成為具現代化機能新市鎮，預計3年完工。

台南市長黃偉哲在開工動土典禮致詞表示，南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程，在行政作業上早已啟動，須徵收的土地也移轉給市府，去年底傳出有半導體廠提出用地需求，市府展現高效率規劃，等待業者做決定。

黃偉哲強調，南科特定區A-O區段徵收工程將展開公共設施等基礎工程，包括道路、滯洪池、公園及停車場等，市府將以最快速度施工，期盼不僅可以滿足南科高科技產業的用地需求，也能讓南科周圍民生設施獲得充分用地，打造大南科生活圈最新發展亮點。

台南市地政局長陳淑美簡報指出，此案開發規模達375.22公頃，開發區涵蓋安定、善化、新市等行政區，透過都市計畫將原先低度利用農業空間轉型為具備現代化機能新市鎮，全區規劃37.6公里完善路網與13座公園，其中包含10座公園兼具滯洪池功能，緩解南科周邊排水負擔。

陳淑美表示，此案規劃提供共73公頃產業用地，促進半導體及上下游相關產業進駐，住商用地則有共158.98公頃，值得一提的是，區段徵收辦理過程中，共有約97%地主選擇領抵價地而非現金補償，代表各界對園區周邊發展相當看好。

地政局提供資料指出，本區段徵收工程分6標推動，工程經費約新台幣153.45億元，完成後可提供「產業支援服務區」與「優質生活服務區」土地，並規劃公園、綠地、學校及醫療等豐富公共設施，將大幅提升當地生活機能，加速地區繁榮與永續發展，預計工期約3年。

黃偉哲 南科 區段徵收

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