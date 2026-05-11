衛武營才有的歌劇首度移師麥寮！一場無煙無炮的媽祖生慶典萬眾驚艷
高雄衛武營、台中歌劇院才看得到的世界級歌劇、音樂馬戲團，接連兩天首度移師雲林縣麥寮鄉社教園區演出，不用門票全部免費觀賞，室外演出全場座無虛席，麥寮鄉長許忠富強調，這是和麥寮拱範宮首度以不同也是最特別的方式慶祝「媽祖生」，讓全民享受不凡的音樂饗宴。
這兩場由麥寮鄉公所策劃歷來最盛大的歌劇演出，本月9、10日兩天在麥寮鄉社教園區的大草坪廣場接連登場，前晚由新古典室內樂團演出「阿嬤的歌本」劇碼，以經典國台語歌曲串聯動人故事，勾勒出臺灣人細膩的人情記憶，引發現場觀眾情感共鳴。
由於偏鄉不曾有過歌演出，這場音樂盛會，不論舞台布景、聲光和演員演出，讓觀眾耳目一新，不僅全場爆滿，吸引數千人觀賞，更讓首度接觸舞台歌劇演出的鄉民，大開眼界，感動萬分。
除了精彩的古典音樂劇，昨晚「音樂馬戲團」接著登場，延續前晚的這股熱情，昨晚以風格截然不同的視覺與聽覺饗宴，再次精彩。
音樂馬戲團以「邦卡的七彩布裙」劇目，把馬戲與藝術巧妙結合，跨界同台，突破傳統表演框架，融合高難度馬戲技巧與現代音樂，「邦卡的七彩布裙」以阿美族傳說為基底，透過聲光與肢體展現奇幻舞台張力絢麗的視覺，呈現充滿色彩張力與生命力的舞台效果。
驚心動魄的特技表演，隨著音樂律動，孩子驚呼連連，令人沉醉的敘事美學更讓大人回味無窮。一場接一場劇情轉換，挑動每個人的視覺，震撼人心，使台下掌聲喝采此起彼落，全場熱滾滾。
麥寮鄉長許忠富說，適逢媽祖聖誕，各地迎神賽會，公所今年和國家級古蹟麥寮拱範宮合作，精心策劃別出心裁的「媽祖文化季」系列慶典，選擇一場沒有鞭炮聲和硝煙味的「生日趴」慶祝媽祖聖誕，請來只有在高雄衛武營、台中歌劇院買票才看得到的世界級舞台劇，道次下鄉到麥寮演出，更在榮獲多項世界建築獎的社教園區表演，享受前所未有的音樂饗宴，也展現麥寮走向國際的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。