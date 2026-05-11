衛武營才有的歌劇首度移師麥寮！一場無煙無炮的媽祖生慶典萬眾驚艷

高雄衛武營、台中歌劇院才看得到的世界級歌劇、音樂馬戲團，接連兩天首度移師雲林縣麥寮鄉社教園區演出，不用門票全部免費觀賞，室外演出全場座無虛席，麥寮鄉長許忠富強調，這是和麥寮拱範宮首度以不同也是最特別的方式慶祝「媽祖生」，讓全民享受不凡的音樂饗宴。

這兩場由麥寮鄉公所策劃歷來最盛大的歌劇演出，本月9、10日兩天在麥寮鄉社教園區的大草坪廣場接連登場，前晚由新古典室內樂團演出「阿嬤的歌本」劇碼，以經典國台語歌曲串聯動人故事，勾勒出臺灣人細膩的人情記憶，引發現場觀眾情感共鳴。

由於偏鄉不曾有過歌演出，這場音樂盛會，不論舞台布景、聲光和演員演出，讓觀眾耳目一新，不僅全場爆滿，吸引數千人觀賞，更讓首度接觸舞台歌劇演出的鄉民，大開眼界，感動萬分。

除了精彩的古典音樂劇，昨晚「音樂馬戲團」接著登場，延續前晚的這股熱情，昨晚以風格截然不同的視覺與聽覺饗宴，再次精彩。

音樂馬戲團以「邦卡的七彩布裙」劇目，把馬戲與藝術巧妙結合，跨界同台，突破傳統表演框架，融合高難度馬戲技巧與現代音樂，「邦卡的七彩布裙」以阿美族傳說為基底，透過聲光與肢體展現奇幻舞台張力絢麗的視覺，呈現充滿色彩張力與生命力的舞台效果。

驚心動魄的特技表演，隨著音樂律動，孩子驚呼連連，令人沉醉的敘事美學更讓大人回味無窮。一場接一場劇情轉換，挑動每個人的視覺，震撼人心，使台下掌聲喝采此起彼落，全場熱滾滾。

麥寮鄉長許忠富說，適逢媽祖聖誕，各地迎神賽會，公所今年和國家級古蹟麥寮拱範宮合作，精心策劃別出心裁的「媽祖文化季」系列慶典，選擇一場沒有鞭炮聲和硝煙味的「生日趴」慶祝媽祖聖誕，請來只有在高雄衛武營、台中歌劇院買票才看得到的世界級舞台劇，道次下鄉到麥寮演出，更在榮獲多項世界建築獎的社教園區表演，享受前所未有的音樂饗宴，也展現麥寮走向國際的決心。

新古典室內樂團前晚演出「阿嬤的歌本」劇碼，以經典國台語歌曲串聯動人故事，勾勒出臺灣人細膩的人情記憶，引發現場觀眾情感共鳴。記者蔡維斌／翻攝

音樂馬戲團昨晚以「邦卡的七彩布裙」劇目，把馬戲與藝術巧妙結合，展現舞台劇不凡的聲光效果，讓觀眾大開眼界。記者蔡維斌／翻攝

音樂馬戲團昨晚以「邦卡的七彩布裙」劇目，把馬戲與藝術巧妙結合，展現舞台劇不凡的聲光效果，還與台下觀眾趣味互動，掀起一波波高潮。記者蔡維斌／翻攝

音樂馬戲團昨晚以「邦卡的七彩布裙」劇目，把馬戲與藝術巧妙結合，驚心動魄的特技表演，隨著音樂律動，觀眾驚呼連連。記者蔡維斌／翻攝

主辦單位和演員及全體觀眾，感謝媽祖讓演出圓滿順利。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉公所和拱範宮合作連續兩天精心策劃國家級歌劇演出，鄉長許忠富強調這是全民為媽祖辦了一場不同凡響的聖誕慶典。記者蔡維斌／翻攝

麥寮鄉公所和拱範宮合作連續兩天策劃國家級歌劇演出，吸引數千民眾觀賞，全場擠滿滿。記者蔡維斌／翻攝