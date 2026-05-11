快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

老膠卷重現1930年代台灣風貌 台史博4K修復成果全美戲院首映

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國立台灣歷史博物館16日下午2點將在台南指標性老戲院全美戲院，舉辦「穿透歷史的光－日治後期教育宣傳膠卷影片4K數位修復」成果發表會，帶領觀眾重新認識1930年代台灣社會樣貌。圖／台史博提供
國立台灣歷史博物館16日下午2點將在台南指標性老戲院全美戲院，舉辦「穿透歷史的光－日治後期教育宣傳膠卷影片4K數位修復」成果發表會，帶領觀眾重新認識1930年代台灣社會樣貌。圖／台史博提供

國立台灣歷史博物館16日下午2點將在台南指標性老戲院全美戲院，舉辦「穿透歷史的光—日治後期教育宣傳膠卷影片4K數位修復」成果發表會，並安排映前播放歷史原音唱盤，同時公開放映完成修復的珍貴影像，帶領觀眾重新認識1930年代台灣社會樣貌。

台史博指出，本次共修復5部日治時期膠卷影片，委由國立台南藝術大學團隊高階掃描與逐格修復，歷時近2年完成4K數位化，其中包含「幸福的農民」、「台灣勤行報國青年隊」、「台南神社神苑落成奉告祭及大祭實況」與「台南州國民道場」等將完整放映；「南進台灣」則以修復前後對照精華版呈現影像差異。

台史博也提到，5部珍貴膠卷早在20年前入館收藏，因影像逐漸劣化，2008年起陸續推動保存與數位化，並在2021年啟動第二階段修復工程，完成本次4K成果，讓史料以更清晰形式重現。

其中，「幸福的農民」以嘉南大圳興建為背景，呈現官方對農村生活的想像與政策宣傳，並記錄婚禮、廟會等常民場景；其餘影片則反映日治後期青年軍事訓練、宗教祭典及皇民化教育等面向，具有重要史料價值。

台史博說明，此次活動採線上免費報名，名額有限，入場者可獲紀念特典及爆米花，歡迎對台灣歷史、老電影及影像修復有興趣的民眾踴躍參與，相關資訊可至台史博官網查詢。

國立台灣歷史博物館16日下午2點將在台南指標性老戲院全美戲院，舉辦「穿透歷史的光－日治後期教育宣傳膠卷影片4K數位修復」成果發表會，其中，「幸福的農民」以嘉南大圳興建為背景，具有重要史料價值。圖／台史博提供
國立台灣歷史博物館16日下午2點將在台南指標性老戲院全美戲院，舉辦「穿透歷史的光－日治後期教育宣傳膠卷影片4K數位修復」成果發表會，其中，「幸福的農民」以嘉南大圳興建為背景，具有重要史料價值。圖／台史博提供

台南 台史博

延伸閱讀

亞洲紀錄片合製網絡「南藝宣言」 拚亞洲影像教育基地

國家攝影中心「演劇三隊」線上展 重現70年前「去日本化」愛國大戲

建築師、插畫家聯展 台博館小客廳亮相

見證日治時期「以校為家」 西螺文昌國小舊宿舍將修復

相關新聞

衛武營才有的歌劇首度移師麥寮！一場無煙無炮的媽祖生慶典萬眾驚艷

高雄衛武營、台中歌劇院才看得到的世界級歌劇、音樂馬戲團，接連兩天首度移師雲林縣麥寮鄉社教園區演出，不用門票全部免費觀賞，室外演出全場座無虛席，麥寮鄉長許忠富強調，這是和麥寮拱範宮首度以不同也是最特別的方式慶祝「媽祖生」，讓全民享受不凡的音樂饗宴。

老膠卷重現1930年代台灣風貌 台史博4K修復成果全美戲院首映

國立台灣歷史博物館16日下午2點將在台南指標性老戲院全美戲院，舉辦「穿透歷史的光—日治後期教育宣傳膠卷影片4K數位修復」成果發表會，並安排映前播放歷史原音唱盤，同時公開放映完成修復的珍貴影像，帶領觀眾重新認識1930年代台灣社會樣貌。

嘉義近百年古蹟黃文醫師診所修畢驚傳傾斜 啟用生變

嘉義市定古蹟「黃文醫師故居」，也是日治時期知名的「津本喫茶部食堂」，修復活化過程一波三折，歷經2年多修復工程，原本即將啟用營運，卻驚傳疑因毗鄰共同牆壁木屋拆除施工影響，出現傾斜、門窗卡死與樑柱變形等情況，讓斥資投入活化計畫的屋主、嘉義知名皮膚科醫師王伯智憂心忡忡，原定啟用營運時程也被迫延後。

快儲水！雲林縣這3鄉鎮今天管線施工 最長停水達10小時

雲林縣斗南鎮大東里（雲86、雲84）今天上午8時至晚間6時停水，共計10小時，為今天全台管線施工，停水時間最長的地區之一。台西鄉（五港村、中央北五路、中央北四路、中央南三路、中央南五路、中央路）、虎尾鎮（建成路、永興南九路、虎興東二路）則分別於上午9時至下午17時、上午9時至下午2時停水，停水時間分別為8小時和5小時。請用戶儲水備用。

台61線曾文溪大橋 完工延2029年後

台六一線目前南端在台南，二○二二年底開工建造台六一的曾文溪大橋，跨越曾文溪銜接台江大道，是南延高雄的第一步，同時也是南市溪北連結溪南的重大建設，卻因為前年凱米颱風肆虐，完工期程確定延後一年以上。工程單位認為，極端氣候、缺工是未來工期最大變數。

廣角鏡／雲林北港迓媽祖落幕 清出106公噸炮灰

雲林的國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」有兩天媽祖出巡、五天藝閣遊行，前天最後一日，共五十九部光彩奪目的藝閣出動，廟前大街擠滿人潮，直到晚間十時「下馬」入廟，並施放高空焰火，圓滿落幕；北港鎮清潔隊表示，今年「迓媽祖」產生炮灰約一○六公噸，較去年少約三公噸，近年新低，宣導鞭炮減量有成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。