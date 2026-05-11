老膠卷重現1930年代台灣風貌 台史博4K修復成果全美戲院首映

國立台灣歷史博物館16日下午2點將在台南指標性老戲院全美戲院，舉辦「穿透歷史的光—日治後期教育宣傳膠卷影片4K數位修復」成果發表會，並安排映前播放歷史原音唱盤，同時公開放映完成修復的珍貴影像，帶領觀眾重新認識1930年代台灣社會樣貌。

台史博指出，本次共修復5部日治時期膠卷影片，委由國立台南藝術大學團隊高階掃描與逐格修復，歷時近2年完成4K數位化，其中包含「幸福的農民」、「台灣勤行報國青年隊」、「台南神社神苑落成奉告祭及大祭實況」與「台南州國民道場」等將完整放映；「南進台灣」則以修復前後對照精華版呈現影像差異。

台史博也提到，5部珍貴膠卷早在20年前入館收藏，因影像逐漸劣化，2008年起陸續推動保存與數位化，並在2021年啟動第二階段修復工程，完成本次4K成果，讓史料以更清晰形式重現。

其中，「幸福的農民」以嘉南大圳興建為背景，呈現官方對農村生活的想像與政策宣傳，並記錄婚禮、廟會等常民場景；其餘影片則反映日治後期青年軍事訓練、宗教祭典及皇民化教育等面向，具有重要史料價值。

台史博說明，此次活動採線上免費報名，名額有限，入場者可獲紀念特典及爆米花，歡迎對台灣歷史、老電影及影像修復有興趣的民眾踴躍參與，相關資訊可至台史博官網查詢。